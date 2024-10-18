【國際聚焦】英國天團「一世代」成員猝逝 【新唐人北京時間2024年10月18日訊】下面是本期的國際聚焦。 英國天團「一世代」成員猝逝 酒店墜樓享年31歲 英國男子偶像團體「1世代」前成員連恩佩恩（Liam Payne），在阿根廷布宜諾斯艾利斯一家酒店外猝逝，享年31歲。 警方表示，他從酒店3樓墜落，事前曾因情緒不穩、損壞物品而被目擊。 警方接獲報案稱其可能受毒品或酒精影響。 「1世代」於2010年成立，成員各自單飛後，佩恩於2019年發行個人專輯，並在今年推出新作。 涉強迫勞動 美國暫停部份大疆無人機進口 中國無人機製造商大疆創新（DJI）週三表示，美國政府已暫停部分大疆無人機進口。 美國海關援引《防止強迫維吾爾人勞動法》（UFLPA），限制一些無人機進入美國市場。大疆否認製造過程涉及強迫勞動，並向海關提交證明文件。 美國議員曾多次表達對大疆無人機的擔憂，包括資料傳輸、監控及對國家安全的潛在威脅，比如農用噴霧無人機可能受操縱在美國發動攻擊。 紐約華裔女子槍殺情夫後逃跑 獲刑27年 紐約華裔女子鄧海燕，因三年前在紐約法拉盛公寓內槍殺情夫，10月16號在王后區高等法院被判27年監禁。 鄧海燕認罪「一級過失殺人罪」和「二級入室盜竊罪」，兩項罪名分別判處22年和5年，合計27年。 受害者家屬對此案強烈譴責，表達極大悲痛。 颶風過後