中國人販勾結醫院 販賣嬰兒細節曝光 【新唐人北京時間2024年10月20日訊】近日，陸媒紅星新聞記者與打拐志願者上官正義一起，臥底調查買賣嬰兒情況。一位「中介人員」鍾女士自稱，自己幹這行7年，今年已經賣出20多個孩子，7年來從未失手，男孩16萬，女孩14萬，出生證、落戶一條龍服務。 據紅星新聞報導，自稱有著多年經驗的人販子鐘女士說，「我幹這行7年了，從我手裡賣出的孩子，幫買家辦的出生證明，多得我自己都數不清，還從沒失手過。」 鍾女士自稱，醫院有「內線」，可幫買家按性別喜好購買嬰兒，其中女嬰14萬元，男嬰16萬元；若已有來路不明的嬰兒，她也自稱收費2萬元即可辦理新生兒「預防接種證」，18萬元即能從醫院辦出「真實」出生證明，甚至幫孩子落戶，全套的一條龍服務。 鍾女士還稱，無論男女嬰都可以買到，只需提前告知需求。今年已賣出20多個孩子。買家在繳納定金後，提供父母雙方的身分證即可等待孩子到來。她還展示了「顧客」支付定金的轉帳截圖，以證明「生意火爆」。 她說，「無論買孩子還是幫著落戶，從來都沒出過問題。」她告訴紅星新聞記者，每賣一名孩子自己能從中獲利約5000元。她還自稱販賣嬰兒是一種「善舉」：「我是幫著這些未來沒法上學的孩子落戶，幫著那些無法生孩子的家庭圓夢。」 販嬰交易細節 記者現場目睹 10月19日晚，紅星新聞記者現場目睹了另一個販賣嬰兒的交易現場。中介蘇某某提供的出生證明顯示，這名男嬰出生於10月6日，出生證明顯示醫療機構為江陰市某醫院。 19日晚約10時，按照蘇某某的要求，買家駕車來到一酒店門口，而後跟隨蘇某某所乘車輛，來到一工業園區交叉路口。此時，一輛白色車輛已停在岔路口，司機要求，買家僅有2人可以上車，其餘人則需要原地等候。 在買家換乘車輛後，白車繼續行駛，在一小區停車場停下，司機將一份領養協議帶下車，稱與妻子一同抱來孩子，要求乘客不得下車。 在接到男嬰後，白車重新來到岔路口，與買家車輛會合。除了男嬰外，司機還交付給買家產檢報告、疫苗本等。而買家則將一個裝著鈔票的塑料袋交給蘇某某，由蘇某某回到白車點清並分發。白車、買家車輛分別離開。 據蘇某某介紹，這個男嬰最終售價為15萬元，其中，交給賣家司機7.8萬元現金，其餘為中介費用。 蘇某某還稱，最好是現金交易，如果是線上轉帳需要提前說明，他會專門辦理一個收款帳號，在收款後，資金轉出至海外，註銷收款帳號。他也會刪除買家身分信息、與買家的聊天記錄等。 據蘇某某透露，今年，他已成功販售十餘個嬰兒，最近每個月都成功了兩例，「上個月有八萬塊錢」。蘇某某曾先後向上官正義詢問其對一銀川嬰兒、一蘇州嬰兒的購買意向，在其「猶豫不決」之後，很快稱兩個孩子已被購買。本月，除了在無錫販嬰外，他稱自己還曾在長沙販嬰。 販嬰分工明確 「大哥推薦」嬰兒來源 蘇某某介紹，自己提供的均為已出生的嬰兒，而待產的嬰幼兒都是買家提前支付訂金預定，而嬰兒來源為「大哥直接推給我的」。 他稱，口中的「大哥」是團隊領導。蘇某某稱，「大哥」三十餘歲，是自己的親戚，在山西臨汾成立了一家傳媒公司，不少員工從事傳媒工作。包含自己在內的6個人為「高管」，負責販嬰相關工作，居住在太原一別墅區，公司為其繳納社保。