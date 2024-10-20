靖国神社秋祭再引中国不满 在日华人：首相对中强硬才能保障人权

由于近期日中关系更加恶化，日本政治人物参拜靖国神社举行的秋季例行大祭的话题再度引起中方不满。一些在日中国人认为，中国一直实施洗脑教育，近年来更是输出仇日情绪来降低国内矛盾，其实对中国态度强硬的日本首相更能保障在日所有人的人权。 日本东京九段北的靖国神社举行的秋季例行大祭10月19日结束。在10月17日开始的例行大祭期间，日本首相石破茂和阁僚均未参拜。石破沿袭上一任首相岸田文雄和前首相菅义伟的做法，10月17日以“内阁总理大臣”的名义供奉了被称为“真榊”的供品。除首相外，还有参院议长尾辻秀久和厚生劳动相福冈资麿供奉了真榊。 不到一个月前在自民党总裁选举与石破竞争的最大对手日本前经济安全保障担当相高市早苗则于10月17日参拜了靖国神社。 往年日本跨党派议员联盟“大家一起参拜靖国神社国会议员会”都会集体参拜靖国神社，今年由于众院选举，推迟了集体参拜。 虽然石破茂并未进行参拜，中国官媒《环球时报》仍在石破茂传出供奉靖国神社的消息后表示“失望、遗憾”。 中国外交部10月17日表示，敦促日方正视并反省侵略历史，在靖国神社等历史问题上谨言慎行，彻底与军国主义切割。 对中强硬的政治家才能保护在日人士的人权 靖国神社由于合祀二次大战的甲级战犯而备受争议，只要日本首相或内阁阁员前往参拜或供奉供品，就会引发中国与韩国强烈反弹。 民主中国阵线日本支部成员卢家熙指出，日本和德国都是二战中的战败国，在战败之后的发展路径非常不同。德国在战后彻底对当时纳粹造成的战争罪行进行了深切的反省，日本则不然。 他对美国之音说：“日本由于在日本一种特殊的政治社会的状况下，以及随之而来的冷战，那么日本社会并没有对一些战犯进行战争的犯罪行为进行一个清算，也导致了日本社会没有彻底的对这种战争行为进行反省。” 卢家熙表示，若比较日本与德国在战后的表现，日本执政党人物参拜靖国神社的自然会引起中国人的不满。 50余岁的在日华裔自由业者刘涛在接受美国之音的采访时表示，他认为日本政要参拜靖国神社是基于对日本军人至高无上的尊敬，并无不妥。他指出，中国人的毛病就是本位主义，而他在日本人身上学到了“站在对方的角度考虑”的习惯，军人为了服从军令与国家利益出战很正常，因国家而战亡当然值得供奉与参拜。 刘涛说：“这就是作为军人，为了国家利益，战死沙场阵亡，灵魂回到神社得到净化，我个人认为无可厚非，要站在不同的角度看问题，站在日本本土人的角度看问题。” 31岁的在日香港人团体Stand with HK@JPN成员李玮棠认为，石破茂与前两任首相献上供品，甚至是已故首相安倍晋三亲自参拜神社，对他来说都是表现对中国的强硬立场，这些都是值得肯定的。 他告诉美国之音：“最主要的就是作为日本的首相，他怎么去维护我们所有居住在日本、包括日本人在内的所有人的一个基本的人权吧。所以说，如果说对于中国政府各种各样的不理性的一个行为，或者是反人权的行为，如果说他是抱着一个强硬的态度的话，在我来说是一个比较好的一个信息。” 李玮棠指出，靖国神社是中国长期炒作仇日情绪的话题之一，包括近期反复发生中国人在靖国神社便溺并涂鸦，以及连续发生中国的日本人学校遭袭击导致人员伤亡的事件，都让他深感北京操作人民情绪已经逐渐产生不可控的效益。 输出仇日情绪来降低国内矛盾 深圳日本人学校一名10岁男童九一八事变纪念日遇刺身亡，距离6月底苏州日本人学校校车才遭中国歹徒持刀袭击导致中国籍司机身亡的事件不到三个月，引起日中社会的动荡。近期有中国女子签署声明，期望抑制仇日情绪，却遭警方传唤。许多中国人对深圳事件感到悲伤却难以表达，日中关系继续恶化。