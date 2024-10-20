亲俄博主称俄军猛攻乌东塞利多韦市，乌军空袭俄一处军用机场和军工企业

路透社周日（10月13日）报道说，亲俄军事博主声称，俄军正在向乌克兰东部顿涅茨克州波克罗夫斯克区塞利多韦市（Selydove）发动猛烈进攻，并且已经在该市市郊与乌克兰守军爆发激烈的巷战。同时，乌军也攻击了俄罗斯一处军用机场的基础设施和一个炸药制造企业。 自从俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)2022年2月发动入侵乌克兰的全面战争以来，控制和占领乌东顿巴斯地区一直是俄军的一个重要目标。 路透社援引公开资料报道说，尽管乌军也越境攻入俄罗斯本土的库尔斯克州，并且占领了该州与乌克兰接壤的部分边境地区，俄军自今年9月起，一直在乌东地区攻势不减，向前推进的速度也超过俄乌战争进行两年半多来的任何时期。 报道表示，亲俄军事博主在网上贴出了俄军向塞利多韦市猛烈炮击的视频，但是无法独立证明这些视频的真伪。 俄罗斯国防部对俄军逼近甚至攻入塞利多韦市的传言没有发表评论，基辅方面对此也没有立即的回应。 路透社说，俄军目前已经控制乌东顿巴斯地区大约80%的领土，而且正在长达1200公里前线战略地位十分重要的波克罗夫斯克市（Pokrovsk）和库拉霍沃市（Kurakhove）附近100公里的战线拼命向西推进。 随着俄军持续向前推进，俄罗斯官员声称俄乌战争目前已经进入最危险的阶段。而乌克兰的西方盟友却正在为如何结束这场战争而伤透了脑筋。 乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）希望乌克兰立即获邀加入北约。俄罗斯对此持强烈反对立场，而美国和其他主要的北约成员国也尚未公开赞同泽连斯基的要求。 俄军目前控制了大约20%的乌克兰领土。乌东卢甘斯克州98.5%的领土被俄军占领，而乌东顿涅茨克州则有60%的领土落入俄军之手。卢甘斯克和顿涅茨克两州构成了乌东的顿巴斯地区。 2014年乌克兰爆发广场革命，推翻了亲俄的总统。俄军乘机支持顿巴斯地区的乌克兰亲俄分离主义势力闹分裂和独立，并且吞并了原本属于乌克兰的克里米亚半岛。 同时，乌军总参谋部周日表示，乌克兰军队袭击了俄罗斯利佩茨克地区一个军用机场的基础设施和下诺夫哥罗德地区的一家炸药制造企业。 俄罗斯官员和电报频道说，乌克兰在连夜的无人机攻击中针对了这些地区，佐证了乌军的袭击。 乌军总参谋部还说，目前仍在评估这次袭击的破坏程度。 此外，乌克兰政府星期天表示，俄军星期六夜间和星期天凌晨向包括泽连斯基家乡城市克里维里赫（Kryvyi Rih）在内的乌克兰多地发动导弹袭击，导致克里维里赫17人受伤。俄军在袭击中还出动了几十架无人机。 乌克兰国家警察局在社媒上贴文指出，受伤人员中包括一名警察和一位救援人员，而遭到破坏的设施包括一座行政大楼、一家旅馆和一家教育机构。 克里维里赫所在的第聂伯罗彼得洛夫斯克州州长谢尔盖·雷萨克（Serhiy Lysak）稍后对俄军袭击的破坏程度做了更新，指出市内15处公寓楼、商店、咖啡馆、办公楼、银行营业厅和一条天然气管道遭到破坏。