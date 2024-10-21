摩爾多瓦決定性大選：加入歐盟還是親俄 【新唐人北京時間2024年10月21日訊】週日（10月20日），摩爾多瓦同時舉行總統大選和加入歐盟的公投，投票結果將決定現任總統桑杜能否連任，並決定摩爾多瓦的未來走向。 摩爾多瓦是東歐內陸國家、前蘇聯加盟共和國，位於羅馬尼亞和烏克蘭之間， 自1991 年蘇聯解體以來，這個人口不到300萬的東歐小國在依附俄羅斯和親歐之間左右搖擺。隨著俄烏戰火持續延燒，摩爾多瓦的政治與外交動向備受矚目。 週日，摩爾多瓦同時舉行總統大選投票和加入歐盟的公投。 首次投票選民多姆尼塔·莫斯科夫丘克Domnita Moscovciuc：「我期望選舉後我們將加入歐盟。我們學生將受益，摩爾多瓦將受益，所有居民也將受益。」 旅居俄羅斯的摩爾多瓦公民 安德烈·庫楚克Andrei Kuchuk：「這是我們的公民義務，我們必須選一位總統，一位好總統，確保我們能夠自由地從俄羅斯旅行（到摩爾多瓦）。」 民調顯示，親西方的現任總統馬亞·桑杜（Maia Sandu）選票遙遙領先其餘10位候選人，但如果首輪得票率未能達到50%的門檻，11月3日將展開第二輪投票，屆時桑杜將可能與親俄的社會黨候選人前總檢察長亞歷山大·斯托亞諾格洛（Aleksandr Stoianoglo）進行對決。 桑杜週日表示，她相信歐盟公投將決定國家未來幾十年的命運。斯托亞諾格洛則稱，他雖然沒有參加公投，但仍然支持摩爾多瓦加入歐盟。 民調顯示，多數選民支持以加入歐盟為目標的憲法修改，但部分親俄政黨已發起抵制。 這次選舉還存在介選擔憂，警方指控逃亡俄羅斯的富商伊蘭·肖爾 （Ilan Shor）試圖賄賂至少13萬選民，要求他們入歐公投時投下「反對票」並支持特定候選人。 外界還傳出俄羅斯可能干預這次大選，試圖將摩爾多瓦重新置於俄羅斯的控制之下，但俄羅斯對此表示否認。