中職新人王台鋼雄鷹內戰 古林睿煬勝騎士魔鷹角逐年度MVP

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者謝靜雯台北21日電）中職年度3大獎入圍名單公布，新人王入圍3人都來自台鋼雄鷹隊為王博玄、陳柏清和曾子祐，年度MVP入圍3人為統一獅古林睿煬、洋投勝騎士和雄鷹洋砲魔鷹，獲獎者11月4日頒獎典禮揭曉。 2024年中華職棒頒獎典禮將於11月4日晚間在台北萬豪酒店舉行，今天公布年度3大獎「最佳進步獎」、「最佳新人獎」和「年度最有價值球員獎」入圍名單。 年度最佳新人獎入圍者由台鋼雄鷹包辦，王博玄、陳柏清、曾子祐角逐新人王；守備位置內外兼修的王博玄新人球季即達成百出賽及生涯百安里程碑，是陣中不可或缺的主力選手。 左投手陳柏清去年在二軍起步表現優異，今年在一軍舞台表現更上一層樓，總計出賽19場、18場先發，投102局戰績6勝10敗，防禦率3.53。 台鋼雄鷹狀元郎曾子祐今年115場出賽，新人年出賽幾近全勤，共456打數、123支安打，穩定輸出表現成為隊史首位達成百安選手，是雄鷹隊重要主戰游擊手。 中職年度最有價值球員獎入圍球員為台鋼雄鷹洋砲魔鷹（左）、統一7-ELEVEn獅投手古林睿煬（中）以及洋投勝騎士（右）。（圖取自facebook.com/heartbaseball） 年度最有價值球員獎入圍球員為統一7-ELEVEn獅投手古林睿煬、洋投勝騎士（Mario Sanchez）以及台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）。古林睿煬成獅隊本土王牌，本季21場先發其中12場優質先發，總計125局送出150次三振，戰績10勝2敗，防禦率1.66，奪下防禦率王，是今年最為亮眼的本土投手。 奪下勝投王、三振王兩項個人獎的勝騎士，今年26場出賽，投159.1局送出167次三振，戰績14勝5敗，更獲得3次單月投手MVP，表現備受肯定。 雄鷹隊史首名洋砲魔鷹貢獻良多，本季127支安打、30支全壘打、99打點，奪下全壘打王和打點王，整體攻擊指數0.934，長程火力時常給予球隊適時幫助。 年度最佳進步獎入圍者分別是樂天桃猿投手莊昕諺、陳柏豪以及中信兄弟野手曾頌恩。莊昕諺投出生涯年，本季出賽50場投44.1局，拿下6勝1敗、11次中繼成功，防禦率3.45，數據都是生涯最佳，成績大躍進。 陳柏豪轉隊至桃猿成為隊上倚重終結者，後援出賽52場，投52.2局，以29次救援成功奪下救援王，在新球隊投出一片天，成長幅度大家有目共睹。 曾頌恩今年有著明顯蛻變，長打為球隊貢獻良多，今年112場出賽，總計392打數、119支安打、10支全壘打、52打點，打擊率3成04，長打率4成41，各項數據相較去年都有明顯進步，晉升為中信兄弟不可或缺的重砲手。（編輯：張雅淨）1131021