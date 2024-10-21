袁斌：老幹部的脾氣與作協主席的狂言 據新唐人報導，有中國大陸網友10月15日發布視頻爆料，湖南耒陽市人民醫院給公職人員體檢時，不讓普通市民進入。 視頻中，一名醫護人員站在玻璃門內阻止民眾進入，並聲稱「裡面正在體檢的人是經過考試的，要全封閉」。市民質疑：「我們體檢不一樣嗎？」醫護人員再次強調：「不一樣，他們是全封閉。」並告知門外等候的市民，如果有急事，可以第二天或者其它時間過來。 其中一名男子說：「前一天就讓我今天過來，今天又讓明天再來，醫院是讓對方承包了嗎？為什麼不能大家一起體檢？」 10月16日，該醫院工作人員回復奔流新聞記者採訪時稱：「並非公職人員體檢，是離退休老幹部體檢，老幹部要求比較高，脾氣比較大，需要包容一下。」 無獨有偶。近日，有網友爆料稱，十堰市竹山縣文旅局工作人員、竹山縣作協主席袁某某帶朋友到當地一家酒店用餐，因對工作人員安排的房間不滿意，於是酒後與酒店前台工作人員發生口角，並揚言「在竹山我說了算」。 從相關視頻看，袁某某不光口出狂言，手腳的動作也是相當激烈，把酒店前台擺放的物品打落在地，還踹了一名女士一腳。 這兩件事，發生的地點不同，事情的具體內容也不同，但主角都是中共官員，更重要的是，都官威十足，都是一副官老爺的架勢。 先說耒陽市老幹部體檢這件事。 顧名思義，人民醫院理應是為人民開辦，為人民服務的醫院。老幹部作為政府官員，用共產黨自己的話說，屬於人民的公僕。人民公僕當然要時時處處把作為主人的人民，擺在比自己更重要的位置上，堅持人民優先，人民至上的原則。 可事實上呢？ 本來，老幹部的體檢完全可以和老百姓的體檢同時進行，但就因為他們「要求比較高，脾氣比較大」，迫使醫院不得不實行全封閉，停止為普通市民做體檢，單獨為他們服務。顯然，這不但不是人民優先、人民至上，而是完全反過來了，變成了官員優先、官員至上。這不是在明目張胆的搞特權又是什麼？！ 而所謂老幹部的「脾氣」，說白了不就是官威嗎？不就是覺得自己比老百姓高一等，要享受特殊待遇嗎？ 再說竹山縣作協主席大鬧酒店這件事。 按說袁某某對酒店安排的房間不滿意，可以平心靜氣地跟店方協商解決，也應該平心靜氣地跟店方協商解決，如果有困難可以求助。尤其是作為公職人員，更應該有起碼的文明素質。可他開口就罵，抬手就打，完全不與對方平等交流，言行舉止極其囂張，極端粗暴，簡直就像是一個無賴。 袁某某為何敢赤裸裸的威脅恐嚇酒店工作人員，逞威風耍派頭，甚至動手打人？用他自己的話說，不就是因為「在竹山我說了算」嗎？為何袁某某會揚言「在竹山我說了算」？不就是因為他是當地文旅局的官員和作協主席，自以為有權有勢，可以仗勢欺人，拿捏酒店的普通工作人員嗎？ 可見，無論是是「脾氣比較大」的老幹部，還是「在竹山我說了算」的作協主席，他們的所作所為無一不體現了不受制約的權力的任性，也無一不凸顯了所謂人民公僕的真實面目。 本文只代表作者的觀點和陳述。 （作者提供/責任編輯：劉明湘） 本文網址: