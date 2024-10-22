帕劳在中国威胁和美国军事扩张的背景下准备大选

沿着帕劳的商业重镇科罗尔中心方向驱车行驶，迎面而来的是11月这个小岛国家的总统、参议院和众议院候选人一排又一排的选举海报，以及附近被太平洋蔚蓝海水轻轻拍打的海岸。 尽管环境宁静，但今年选举的重要性极高。帕劳处于美国和中国在太平洋上争夺地缘政治影响的最前线，候选人之间的竞争十分紧张，导致一些人担心选举结果揭晓后，胜负双方的反应。 帕劳的交通服务运营商凯波-瑞奇琼(Kaipo Recheungel)在驾驶经过主街的酒店和酒吧时对记者们说道。“这次选举非常关键，我只希望一切能和平结束。” 帕劳有约16000名注册选民，选举定于11月5日举行，在与数百万美国选民选择下一任总统的同一天进行。由于帕劳是全球少数几个与台湾保持正式外交关系并与美国关系密切的国家之一，北京将密切关注这次选举。 美国保卫民主基金会印太地区高级研究员克里奥-帕斯卡尔(Cleo Paskal)在接受美国之音电话采访时表示：“帕劳承认台湾，并且与美国有着牢固的防务和安全关系，因此削弱帕劳对中国来说是一个极其重要的优先事项。” 加深的美帕关系 帕劳是三个在《自由联系条约》(COFA)下获得美国经济支持的太平洋岛国之一。根据协议，美国提供数十亿美元的经济援助，而帕劳、马绍尔群岛和密克罗尼西亚联邦则允许美国军队独家使用其土地、水域和空域，并有权拒绝中国进入其港口和领海。 在总统苏兰杰尔-惠普斯(Surangel Whipps Jr.)的领导下，帕劳与华盛顿的关系加深。 上个月，美国国会通过了为COFA关键条款提供资金的法案。美国军方还在帮助修复帕劳佩莱利乌岛上的二战时期日本机场跑道，并在帕劳安装两个雷达系统。 2023年，惠普斯总统曾要求美国在帕劳永久部署爱国者导弹防御系统，以应对中国在太平洋的咄咄逼人姿态。然而，这一提议在去年11月被帕劳参议院的决议否决。 尽管帕劳参议院拒绝了美国导弹防御系统的部署，该国众议院却通过了一项支持在帕劳建立美国军事基地的联合决议。 邀请美国在帕劳建立军事基地的想法最早由惠普斯总统的姐夫、帕劳前总统汤米-雷蒙格萨乌(Tommy Remengesau Jr.)在2020年提出，他将在即将到来的选举中与惠普斯总统竞争。 惠普斯总统在他的办公室对美国之音表示：“帕劳很小，有美国的保护很重要，因为我们看到现在菲律宾和中国在南中国海发生的事情。” 他说：“我们有一些远离我们的珊瑚礁和岛屿，它们也可能很容易被占领，就像中国侵占显然属于菲律宾的珊瑚礁一样。”