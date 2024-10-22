印中边境巡逻协议：两国经济合作的新曙光

在经历了长达四年的紧张局势的升级和经济联系受到干扰之后，印度和中国终于就喜马拉雅山脉实际控制线(LAC)沿线的巡逻安排达成了关键性协议。这个协议是朝着解决持续发酵的边境冲突所迈出的重要一步，标志着一个转折点，它不仅可以恢复该地区的和平与稳定，而且还可以恢复许多因关系紧张而受到直接影响的人的生计。 对于印度商界的许多人来说，这项协议不仅带来了宽慰，还带来了新一波的乐观情绪。长期以来饱受双边紧张关系之苦的企业家现在期待重新恢复联系和重振生计。纳菲苏尔·Q.吉拉尼(Nafisul Q Jilani)就是其中之一。他是一位会说普通话的企业主，其展览公司曾因协助中国企业在印度举办贸易展览会而生意兴隆。他和其他许多人一样，眼睁睁地看着签证限制和外交对峙使他的生意陷入困境。 纳菲苏尔·Q.吉拉尼的故事反映了许多其他人的经历。长期以来，他一直是中国和印度企业之间的桥梁，负责协调展览和贸易洽谈会，把双方的公司聚集在一起。然而，边境冲突后外交关系的中断导致了一连串的经济干扰。 吉拉尼在回忆他在此期间遭遇的业务挫折时说：“双方的企业都受到了巨大的打击。来自两国的商人都在绝望地等待情况变得更好，但不幸的是，希望日益渺茫。” 受到影响的不只是他自己的生计，还有整个会展、观光和旅游业。吉拉尼强调了更广泛的经济后果，并表示：“截至目前，签证还没有签发，结果是，会展、观光和旅游业受到巨大冲击。住宿、交通和旅游行业–这一切都受到了影响，这些行业的失业率也在上升。” 但是，在最近就巡逻安排达成协议之后，隧道尽头出现了曙光。吉拉尼又燃起了希望。他重新充满热情地说道：“这一宣布带来了许多喜悦。我期待着重新开始繁忙的业务，帮助我们的中国合作伙伴与印度重新建立联系。我们两国的经济都在快速增长，对我们来说，探索双方的机会至关重要。” 对吉拉尼来说，业务复苏的前景是切实可见的。他可以再次憧憬他的会展公司促进跨境经济联系的未来。 向中国出口茶叶的出口商吉坦德·昌达克(Jitendar Chandak)在印中外交冻结期间也面临了他自己的挑战。像吉拉尼一样，他的业务也受到签证和旅行限制的巨大打击。昌达克无法在印度接待他的中国商业伙伴，这造成了巨大的损失。 他在紧张局势达到高峰期时感叹道：“因为无法邀请我的中国客户，我一直在承受巨大损失。” 现在，随着两国关系可能实现正常化，昌达克的乐观情绪溢于言表。 他满怀希望地说：“现在两国关系即将正常化，我终于可以邀请我的商业伙伴和朋友到印度来了，我们可以进一步拓展业务。” 与中国合作伙伴重建关系的前景令他兴奋不已。在生意中一直依靠个人关系而得到发展的昌达克认为，这份协议将为他的业务注入新的活力。他的乐观主义反映了更多小企业主的广泛情绪，他们一直翘首以盼与中国同行重新建立联系的机会。 印度-中国商会主席纳雷什·古普塔(Naresh Gupta)认为，有关巡逻安排的协议不仅解决了当前的紧张局势，还为两个亚洲大国之间更深层次的经济合作提供了潜力。古普塔一直是促进经济关系的坚定倡导者，认为优势互补的印度和中国有可能重塑全球经济秩序。 古普塔设想着印度的生产能力与中国的制造专长相结合，推动共同的经济增长的前景。 他说：“中国严谨的工作文化可以对印度工业产生积极影响，印度企业可以从中国的技术和制造业进步中获益良多。 在对峙最严重的时期，他的商会一直在不懈地努力保持企业间的沟通渠道畅通，但巡逻协议的达成标志着一个转折点。