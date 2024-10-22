持妝天才蘭蔻「零粉感超持久粉底」週年慶超值優惠組，打造2024大勢「生裸妝」！水潤遮瑕一抹搞定，輕鬆擁有會呼吸的輕透底妝，韓妞畫報級美顏唯一指定！

剛從韓國回來的M編發現時髦韓妞們都在瘋迷「生裸妝」，強調自然柔霧裸感底妝，既要遮瑕、又要薄透、更要持妝一整天，怎麼想都有點不可能的任務，但蘭蔻「零粉感超持久粉底」居然很可以！粉底內還添加大量養膚成分，讓上妝還可邊保養肌膚，妝感更水潤服貼還自帶原生光澤，自帶高級質感氛圍，愛美愛時尚的你還不快跟上這波輕透極簡女神光趨勢！ by 花漾543- 2024/10/21 更新 圖片來源：IG @zuhazana 2024最夯底妝趨勢 韓女星、韓妞的畫報美顏都靠它！ 時尚韓圈最近都在討論的2024大勢底妝，M編先幫大家劃好重點！今年彩妝趨勢主打一個輕透乾淨、天生質感的「生裸妝底妝」，找不到瑕疵又從裡而外透亮，彷彿就像原廠出場的好膚質，美得很自然。根據銷售統計，2024賣得最好的粉底液蘭蔻《零粉感超持久粉底》，之所以成為無敵熱賣王就是因為能顛覆過去持久底妝給人過乾、厚重的印象，成分內大器注入高達81%的養膚精華，一抹就是和肌膚融為一體的輕薄水潤，上妝即保養、加倍遮瑕卻又乾淨零粉感，難怪被網友讚譽為「最水潤的持久粉底」、「持妝界的高材生」！ 零粉感最划算時刻！週年慶全站9折滿額再折$500再加碼LINE回饋18% 圖片來源：IG @ nyangbbi｜rekn0t 高遮瑕！超輕薄！長持妝！ 底妝王#零粉感全身都是優點 韓國女生最近超迷人生四格拍貼機，無論各種角度、近CUT拍攝都沒在怕，因為#零粉感幫她們打造細膩無瑕美顏，持妝力也是超強在線，從早拍到晚妝感持續完美，不僅如此更是韓國眾女星們的御用粉底，完美詮釋「畫報妖精」的精緻美貌，零粉感身為底妝界的超級頂流不能不服！想要打造最新妝容趨勢「無粉底生裸妝」M編幫你劃好重點了！ 買零粉感就送限量持妝粉底一字刷 圖片來源：IG @