中國機票價格大跳水 飛國內多地只要100多元 【新唐人北京時間2024年10月22日訊】目前進入旅遊淡季，中國大陸多地機票價格大跳水，賣出「白菜價」。其中上海飛往國內多個熱門目的地的機票價格，僅需100多元（人民幣，下同）。 大陸第一財經報導，「十一」後機票大跳水，平時價格上千元，現在跌到白菜價。現在走訪線下旅行社了解到，眼下進入旅遊淡季，上海飛往日本的機票已經從四位數降至三位數，甚至有機票低於500元。 在某在線訂票平台上瀏覽還發現，上海飛往國內多個熱門目的地的機票價格，僅需100多元。 據潮新聞報導，杭州一家票務公司的負責人表示，目前正值旅遊淡季，多家航空公司已公布了冬春季航班新開航線計劃。由於新航線促銷和航班時刻調整，許多國內機票以及部分國際機票低至百元。 如10月22日杭州飛貴陽最低票價250元，相當於1.5折，杭州飛海口最低票價350元，相當於1.9折，杭州飛蘭州267元，相當於打了1.6折。 11月6日杭州飛北京最低票價330元，相當於1.4折，11月9日杭州飛西安最低機票199元，相當於1.2折。 有航空公司的工作人員表示，每年「十一」後至12月底前都是旅遊淡季，旅遊航線機票價格將降至4折以下或者更低，部分航線甚至在300元以下。 此外，杭州出發飛一些境外免簽旅遊目的地的機票也有折扣。如10月22日杭州直飛濟州島387元，11月11日杭州直飛沙巴423元，11月6日杭州直飛新加坡611元，10月28日杭州直飛曼谷560元。 10月21日，《新京報》報導，除北京及周邊出發的目的地機票價格降至百元外，近期上海飛往鄭州、寧波、哈爾濱、福州，北京飛往太原、蘭州，廣州飛往合肥、寧波、溫州、長沙等，機票價格均在300元以下（不含機建燃油費用），低於高鐵價格。 在旅行預訂平台搜索發現，北京-成都的機票價格為290元起，降幅為64%；北京-西寧的機票價格為297元起，降幅為64%；北京-呼和浩特的機票價格為297元起，降幅為64%······ 其中石家莊到銀川156元，到長春177元，到哈爾濱186元，到溫州196元，天津到武漢196元，濟南飛往大連169元，飛西安180元，飛哈爾濱、長春199元，天津到太原往返只要330元······ 近期計劃錯峰休假的王婷表示，北京到西安高鐵都要480多。此外，北京到烏魯木齊的火車需30多個小時，硬臥票價是536元，而南航機票438元起只需4個多小時即可達到。 （責任編輯：李恩真） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/10/22/a103923449.html