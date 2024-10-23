西方国家呼吁新疆和西藏的人权状况透明化

一些西方国家星期二(10月22日)呼吁中国释放所有被任意拘留的维吾尔族穆斯林和藏人，并允许独立人权观察员访问现场进行评估。 “透明和开放是消除担忧的关键，”澳大利亚驻联合国大使詹姆斯·拉森(James Larsen)在联合国大会人权委员会会议上表示。“我们呼吁中国允许包括联合国在内的独立观察员不受限制地、有意义地进入新疆和西藏，以评估人权状况。” 拉森代表美国、加拿大、德国和日本等15个国家发表了这一声明。 新疆是中国西北部的一个自治区，少数民族维吾尔族和突厥语族人居住于此。 人权组织指责北京在新疆的“再教育营”中拘留了多达一百万维吾尔族穆斯林并且压制了西藏的自由。 拉森大使指出，几位联合国人权专家的报告表达了担忧，包括对在新疆大规模任意拘留个人、强迫失踪、强迫劳动以及破坏宗教和文化遗址的担忧。 “中国曾多次有机会有意义地解决联合国合情合理的担忧，”拉森说。“相反，中国在7月接受普遍定期审议时将人权事务高级专员办事处的评估称为‘非法且无效’。” 他指出，藏人也因和平表达政治观点而成为北京的目标，他们的语言、文化、教育和宗教权利受到侵蚀，旅行受到限制。 “没有一个国家的人权记录是完美的，但没有一个国家可以免于对其人权义务的公平审查，”拉森说。 中国特使驳斥了这些指控，指责西方组织“利用”人权来挑起对抗。 “所谓涉疆‘评估’报告充斥谎言欺骗，”傅聪大使告诉委员会。“完全是美国等少数国家对人权高专办进行胁迫的产物。” 傅聪表示，委员会应重点关注加沙局势，称那里是“人间炼狱”，并指责西方国家在穆斯林人权问题上采取双重标准。 傅聪指出，这“再次表明澳大利亚、美国等少数国家的真实目的，是以人权为幌子，企图干涉中国内政、遏制中国发展，并借此打压坚持独立自主外交政策的发展中国家。” 美国等多个国家将中国在新疆的行为描述为种族灭绝，但北京否认了这一指控。