帕劳海洋保育成就面临考验：扩大捕鱼范围引发争议

帕劳政府已提议扩大经济海域内可捕鱼的范围，但部分环保活动人士担心该计划恐损害帕劳在海洋保育领域的声誉。 太平洋岛国帕劳在2015年通过了一项法律，禁止渔民在其80%的经济海域内捕鱼。此举也让这个太平洋岛国成为全球海洋保育领域的先驱。帕劳的国家海洋保护区是全球其中一个最大的保护区。 然而，在帕劳政府提出要将可捕鱼的范围从该国经济海域的20%扩大至50%后，帕劳的海洋保育成就正面临考验。帕劳政府的提案将使该国的国家海洋保护区缩小30%。 帕劳即将在11月5日举行全国选举，全国海洋保护区也成为分化选民的其中一个关键议题。帕劳的两位总统候选人—现任总统苏兰杰尔·惠普斯(Surangel Whipps Jr.)与前任总统汤米·雷蒙格萨乌(Tommy Remengesau Jr.)对帕劳全国海洋保护区的相关议题持不同观点。 惠普斯认为帕劳应在海洋保育跟持续利用海洋资源之间取得平衡，而雷蒙格萨乌则希望帕劳能持续保持在海洋保育的领导者地位。 帕劳政府提出的“海洋空间规划”，旨在让帕劳在继续保护领海生物多样性的前提下，同时努力发展该国的国内渔业。由于资源匮乏与外国渔船的激烈竞争，帕劳的渔业规模一直很小。 帕劳的农渔业与环境部长史蒂文·维克多(Steven Victor)在其办公室接受美国之音访问时表示：“我们正努力探索如何保护和管理健康的海洋，并同时以永续的方式去开发海洋资源。” “若我们能证明帕劳可以同时做到这两个面向，这将对太平洋地区的海洋保育产生影响。”他补充道。 维克多指出，帕劳政府提出相关计划是因为帕劳国内金枪鱼的供应量下降，且对进口海产品的依赖又日益增加。 他告诉美国之音：“由于帕劳在地金枪鱼供应量下降，所以自2020年起，帕劳海产品进口量增加，这使得帕劳最弱势的群体买不起鱼。” 金枪鱼价格上涨 在帕劳禁止渔民在其经济海域内80%的区域进行捕鱼后，帕劳的珊瑚鱼捕获量与消费量都增加，但这些鱼类正是帕劳全国海洋保护区应该保护的物种。 帕劳总统惠普斯在其办公室接受美国之音访问时表示：“当帕劳当地市场的金枪鱼比珊瑚鱼还贵时，便会导致更多人民食用珊瑚鱼，这可能会影响帕劳的旅游业，因为外国游客来帕劳便是为了看珊瑚鱼。” 他还说：“作为海洋保育的领导者，帕劳应该展示我们如何在保育和经济发展之间取得平衡，而这首先需要利用良好的科学，并制定海洋空间计划。” 虽然帕劳政府誓言通过该计划在保育和可持续开发其海洋资源之间取得平衡，但部分活动家与政治人物担忧，帕劳政府的提案可能损害帕劳作为海洋保育领导者的声誉。