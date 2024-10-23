哈爾濱原公安副局長涉黑 妻子已外逃 曾是人大代表 【新唐人北京時間2024年10月23日訊】黑龍江省哈爾濱市原公安局副局長于濤被曝有黑社會背景，當局懸賞10萬元人民幣公開徵集舉報線索。陸媒消息稱，于濤的妻子張緒霞是黑社會集團重要成員，目前已逃往國外。她曾在當地經營多家酒樓，並有官方多個頭銜，還曾當選哈爾濱市人大代表。 10月17日，黑龍江省雞西市公安局發布一份落款日期為10月14日的通告，徵集哈爾濱市于濤、張緒霞、于波等人「涉嫌黑惡違法犯罪」線索。 黑老大被封全國「優秀警察」 通告中被放在首位的于濤，在哈爾濱公安系統浸淫40多年。2004年7月，于濤任哈爾濱市呼蘭區公安分局局長，2009年5月被任命為哈爾濱市公安局刑偵支隊長；2011年起，歷任哈爾濱公安局副局長、市公安局黨委副書記、常務副局長等職，直到2022年被免去副局長職務。 2024年7月，雞西市紀委監委通報，于濤涉嫌「嚴重違紀違法」，正接受紀律審查和監察調查。 值得注意的是，通告中的涉黑惡違法犯罪集團頭目于濤，不但曾任黑龍江哈爾濱市公安局副局長，而且曾連續獲得多項「榮譽」。 公開資料顯示，于濤曾連續7年被評為哈爾濱市公安系統先進個人，1996年獲三等功一次，1997年被中共公安部授予「全國優秀人民警察」。 于濤被抓前 妻子已逃至國外 在上述懸賞通告中，排在于濤之後的黑社會頭目是張緒霞（別名：張旭）、于波，官方懸賞最高金額達10萬元人民幣。 根據大陸多家媒體報導，張緒霞是于濤的妻子，于波是于濤的姐姐。其中，于濤的姐姐于波主要在哈爾濱做放高利貸、房地產等生意。而于濤的妻子主要做酒樓、商貿、房地產等業務。 知情人士告訴界面新聞，于濤是在黑龍江省外被抓的，在他被抓之前，其妻子張緒霞已逃至國外。 公開信息顯示，張緒霞早年曾是哈爾濱北冰洋樂團演員，1996年起在哈爾濱成立了「滿漢樓大酒店」；1998年她以「張旭」為名，註冊了「哈爾濱市滿漢樓酒店」公司，擔任企業法定代表人。 2006年，「張旭」又註冊成立了「哈爾濱滿漢樓飲食有限公司道外新店」公司。同年，張緒霞以本名註冊了「哈爾濱滿漢樓飲食有限公司旗艦店」，業務範圍為「正餐服務」。 根據報導，張緒霞「滿漢樓」的首店就在哈爾濱道外區，而當時于濤正在道外公安分局任職。 于濤妻子有多個頭銜 于濤妻子張緒霞也曾擔任哈爾濱本地多家商貿、重型汽車銷售、房地產公司的法人或股東，還是哈爾濱婦女兒童基金會的現任高管。