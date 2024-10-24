对于西藏流亡领袖来说，走自治的中间道路仍然是核心重点

在布拉格的一家高档酒店大堂，西藏流亡政府——藏人行政中央的领导人边巴次仁谈到了死亡——具体来说，是中国领导人习近平终有一天会逝世这个现实。 边巴次仁如此表示：“没有什么是永恒的。我们的生命也不是永恒的。我们出生，然后必须面对死亡。所以，即使是帝国也会兴衰。政府也会兴衰。习近平也将不得不面对死亡，这是不可避免的。” 他语气轻松、冷静、平实，彷佛他谈论的不是世界第二大强国的潜在崩溃，或是其强大领导人的必然死亡。 边巴次仁上星期在捷克首都布拉格举行的论坛2000民主会议的间隙告诉美国之音：“中国会改变，这是必然的。没有其他选择。” 坐在一张皮沙发上，身穿黑色藏族背心和蓝色衬衫的边巴次仁谈到，这种佛教关于无常的根本理念，给了他对故乡的希望。 中国在1950年吞并了西藏，从那时起，美国国务院和人权组织的报告指出该地区的人权侵犯情况不断加剧。 北京声称西藏自“古”以来就是中国的一部分，并将藏人行政中央视为分裂组织，还强调不应允许达赖喇嘛访问任何国家——达赖喇嘛是西藏的精神领袖及曾经的政治领袖。 但对边巴次仁来说，在佛教的无常理念下，即便是北京的权力和压迫也是短暂的。 尽管边巴次仁充满希望，但他也非常务实。改善人权状况和获得更多自治的前景仍然遥远。他说，藏人行政中央与北京之间几乎没有任何开放的沟通渠道，这也并不利于双方的对话。 这位民选领袖补充说，现阶段的秘密对话是为了长期考虑，而非短期。他说：“即使我们设法重新建立联系，也不可能真正有什么结果。” 但在理想的情况下，如果北京愿意与藏人行政中央接触，首要议题将包括西藏的人权以及“中间道路”政策——这是西藏行政政策，主张在保持中国一部分的同时，给予西藏更多自治。 这些是边巴次仁希望在论坛2000上与政治和民间社会领袖讨论的问题。该论坛是由捷克前总统瓦茨拉夫·哈维尔(Vaclav Havel)创立，旨在讨论民主和人权问题的年度会议。 尽管身处印度，边巴次仁经常走访世界各地，为西藏人民发声。但他特别感到与捷克共和国和其他曾受共产主义压迫的欧洲国家有亲密的联系。 边巴次仁说：“他们经历过我们现在经历的事情，这使他们更容易理解。” 边巴次仁的五年任期还剩下大约一年半的时间。他表示，尚未决定是否寻求连任，但在接下来的18个月里，他的首要任务之一是推动“中间道路”政策。 “中间道路”接受西藏作为中国一部分的地位，但主张增加自治权，如在宗教、语言和文化方面获得更大的自由。这是一种平衡北京对西藏分裂主义的担忧和藏人对文化保存的担忧的尝试。 边巴次仁表示，他不太理解为什么北京似乎如此反对这一政策，因为它并不呼吁独立。 多年来，新闻媒体和人权组织的报告详细说明了北京在西藏的严重人权侵犯。 根据西藏人权与民主中心的数据，自1990年以来，已有超过5600名政治犯曾经或目前被关押在西藏。中国当局对西藏地区任何异议的迹象都特别压制。