台北君悅X海洋拉娜端「海洋珍珠宴」！波士頓龍蝦、法國生蠔交織的奢華遨遊，吃完再贈晚霜組

台北君悅酒店寶艾西餐廳首度攜手頂級保養品牌LA MER海洋拉娜推出「海洋珍珠宴」，把海洋意象精心融入法式套餐，在秋末帶領饕客來趟奢華遨遊！ by Benny- 2024/10/23 更新 Photo／Benny、台北君悅酒店 台北君悅酒店歐陸料理餐廳「寶艾西餐廳」在2024年喜迎有著超過20年廚藝資歷的主廚羅偉洲（威廉）回歸，現在則將LA MER海洋拉娜明星商品、品牌理念及核心技術融入菜色，讓「海洋珍珠宴」每道菜色、從視覺到味覺感受汪洋大海的魅力。 「海洋珍珠盤」 開胃頭盤「海洋珍珠盤」嚴選法國大衛赫夫生蠔，分別加入深海巨藻、發酵萊姆茶、酸奶與昆布調和出奶酪口感，象徵著明星商品「經典乳霜」、「淬鍊」、「珍珠」意涵。有著滑順口感的「魚子醬海膽帕菲杯」把法式奶油炒蛋層疊上日本馬糞海膽、法國貝里魚子醬，每一口都是滿滿鮮甜海味。 「功夫黃金鴨清湯、里昂蟹丸子」、「勃根地燉牛頰」 「功夫黃金鴨清湯、里昂蟹丸子」湯底由番鴨慢燉72小時、冷卻24小時候再加入由雞絞肉、蔬菜持續熬煮，杯中搭配由蟹肉、魚蝦漿揉入麵糊的蟹肉丸，滑潤口感令人驚喜。 熱前菜「勃根地燉牛頰」或「爐烤挪威鮭魚」皆會看到盤上用海洋拉娜品牌色彩妝點，分別是把馬鈴薯泥融入竹炭蒜香巴薩米克醋（曜黑）、白花菜（乳白）、咖啡洋蔥（珍珠白）、松子皇宮菜（碧綠），美如一幅畫的擺盤實在不忍心開動！ 「魚子醬海膽帕菲杯」、「慢火烤波士頓龍蝦、蔬菜精華液」 主餐推薦「慢火烤波士頓龍蝦、蔬菜精華液」，將波士頓龍蝦以慢火奶油炙煎，並添加由番茄、紅蘿蔔、西芹、月桂葉熬製，最後以紅鳳菜調色呈現出薰衣草色調，為肥美龍蝦增添少見的蔬果清甜口味。 「蔚藍海洋法式甜點盤」 最後的「蔚藍海洋法式甜點盤」能細細品嚐榛果達克瓦茲、抹茶可麗露、莓果瑪德蓮的甜蜜尾韻，更邀請饕客們親手DIY盤飾，貼心附上藍柑橘特調海洋醬、珍珠巧克力球，不妨在用餐尾聲大展藝術天賦！ 台北君悅酒店寶艾西餐廳 X