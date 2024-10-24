中国“短剧出海”来势汹汹 美加欧澳演员粉墨登场

作为世界工厂的中国，在为全球制造了诸多商品之后，现在又出现了新的趋势。中国的影视创作者将一种在国内受到欢迎的短视频剧集推广到了国外，业内人士将此称为“短剧出海”。 这些剧集通常改编自在中国已经颇受欢迎的题材，邀请美国、加拿大、欧洲和澳大利亚的演员来中国拍摄。为了精准把握当地观众的需求，目前不少剧本采用了国外流行的“狼人”、“吸血鬼”题材，并招募了当地的拍摄团队和演员，实现了本土化拍摄。 多位短剧行业的从业者接受美国之音采访时表示，短剧出海是新兴领域，目前需要不同专业的人才，一片火热。但是也有制片人表示，当前还是循规蹈矩，不敢有大的突破，它是快餐文化下面的产物，本质是资本炒作的游戏。资深媒体观察人分析说，短剧其实是爽剧的一种，会让人上瘾，因为出来不久，对西方社会的影响仍需进一步观察。 广东的梁女士是中国短剧行业社区的创始人，据该行业社区网站的介绍，他们的社群由超过15000短剧行业从业者组成。 梁女士受访时表示：“我们近日发布了短剧出海报告，里面有中国短剧出海的情况介绍。” 据这份由“短剧实习室”发表的《2024年短剧出海行业报告》披露：“2021年中国小程序短剧横空出现。2022年，枫叶互动的ReelShort和安悦科技的FlexTV相继在海外上线，标志着中国短剧开始探索海外市场。” 报告还提到：“进入2024年，短剧出海进入加速发展的新阶段。2022年8月-2024年6月，超过100款短剧应用在海外市场活跃，累计下载量达到1.48亿次，内购收入高达2.52亿美元。一些热门短剧平台在多个国家的应用商店中名列前茅，甚至有平台一度超越TikTok 成为娱乐下载榜单的榜首。” 中国短剧出海的热潮 出海短剧的加速发展，也给行业上下游的剧本、拍摄和译配等领域带来了更多机遇。 墨尔本的Leo Zou先生目前是一位短剧的制作人，他在受访时表示：“做电影、电视这一块十多年了，去年开始做的短剧。今年的话已经做了5个。短剧出海是一个趋势，我们只是说这段时间有很多平台找到我们，那我们就开始做呗。” 高产的短剧也间接催生了对剧本的大量需求。在中国的招聘网站和社交软件上，招聘短剧编剧岗位和收短剧剧本的广告经常可见。 在一家短剧平台做剧本编辑的Lisa 女士告诉美国之音：“平台中英文剧本都收。报酬2万-10万人民币。有男频和女频之分，一般女频题材的甜宠、虐恋会更受欢迎。剧情需要强情绪、强冲突、强期待，符合海外本土文化。” 短剧剧本的这股热潮也飘向了翻译领域，一位在广东上市公司任职的翻译员也兼职做起了短视频字幕翻译。她在受访时表示：“我做的是国内短剧出海，将中文字幕翻译成英文。” 谈及做字幕翻译的优势，她表示：“有海外生活背景更好吧，我没有海外背景，但是我美剧看的比较多，加上翻译过很多网文。” 据《2024年短剧出海行业报告》披露，“短剧出海有本土剧和译制剧之分。本土剧以其较高的文化契合度在海外本土市场引发强烈的共鸣。译制剧成本低，供应充足。国内短剧每月产能约1000部，国内短剧产出后即可进行翻译、配音，上架海外市场。” 制片人Leo Zou先生表示：“我们还是实拍，不会去做AI换脸的那种，太low了。不用仔细看，你就扫一眼就知道是假的，嘴形都不太对，肢体动作很僵硬。”