毛奇與女下屬玩「特殊遊戲」 中共官員怪癖惹關注 【新唐人北京時間2024年10月24日訊】江西省萬年縣委書記毛奇因性侵女下屬被公開舉報而落馬。日前，毛奇與十幾個女下屬玩「人體輸送帶」遊戲的視頻，在互聯網上被瘋傳，引來眾多網友圍觀。有媒體曾盤點了一眾中共落馬貪官的怪癖，令網友們看傻了眼。 本週三（10月23日），中共江西省上饒市萬年縣委書記毛奇與一群女下屬玩「特殊遊戲」的短視頻，在網絡社交平台上曝光，引起輿論關注。視頻中，大約十多名女子在地上躺成一排，充當「人體輸送帶」。毛奇則伸展四肢仰面躺倒在這些女下屬的身上，隨著這些女子不斷向同一個方向翻滾，毛奇的身體如同行李箱在傳送帶上一般，在眾女子的身上從一端自動被傳送到另一端。 這個特殊的場景令眾多網友大跌眼鏡。有網友感嘆：「一個個當官的都色膽包天！」有網友評論：「權勢之下，女子的自尊何其脆弱！」還有網友質疑：「毛書記玩這種遊戲，難道想暗示女下屬們自覺為他的仕途前進奉獻犧牲？」 今年7月中，萬年縣退休教師李長柳為自己的女兒公開實名舉報毛奇性侵女下屬，將這位縣委書記推到了社會輿論的「聚光燈」下。據李長柳所述，他的女兒李佩霞公開放話要舉報毛奇後，反遭公安以調查貪腐為由抓走。而李佩霞被帶走前，已提前把一個USB隨身碟交給了父親，裡面有毛奇性侵她的錄音等證據。 上述舉報迅速引發社會關注。7月26日晚，江西省紀委省監委網站發布通告稱，萬年縣委書記毛奇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受江西省紀委及省監委紀的律審查和監察調查。 如今，這位縣委書記與一群女下屬玩曖昧遊戲的畫面傳出，令一眾中國網友「大開眼界」，中共貪官們的癖好也成為公眾熱議的話題。 早在10年前，就曾有陸媒發文盤點了一眾落馬官員的「怪癖」，文中所舉案例中的官員嗜好五花八門，其中不乏官員「重口味」，令眾網友看傻了眼。 例如：蘇州吳縣市漁政管理站陽澄湖分站站長李永元被查出侵吞國家資產300萬，卻一分錢都沒花，平時生活還十分儉樸，常吃泡飯、醬菜，而他最大的樂趣就是沒事翻存摺，看著上面的數字不斷增加，心裡就樂開了花。 深圳龍崗區龍崗街道辦副書記李平山喜「斷袖」，酒店服務生和男童都不放過；永城市委辦公室副主任李新功強姦未成年女性十餘名，最小的才12歲，非處女不要；江蘇徐州市泉山區區委書記董鋒包養多名情婦，還強迫妻子觀看自己與情婦做愛，妻子不看就對其拳打腳踢。 海南省纺织工业局副局长李庆普落馬後，被辦案人員搜出95本「香豔日記」，當中詳細記錄了他自己每次嫖娼的全過程，「寫得特別詳細露骨，整個淫穢過程一絲不漏」；廣東省韶關市公安局原局長葉樹養愛好殺豬，到基層「檢查工作」時，其下屬往往特意備好肥豬，以供其「小試身手」…… 針對這些貪官荒淫無恥的「怪癖」，文章指出，「細節體現精神,怪癖最能反映一個人的本質」，「當癖好和不受約束的權力扯上關係，其對政府公信，對社會大眾所造成的傷害遠甚於洪水猛獸」。 （記者李明綜合報導/責任編輯：李泉） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/10/24/a103923909.html