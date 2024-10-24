赖清德周五再赴金门纪念古宁头大捷75周年，是否再发重要宣示引人关注

台湾总统赖清德计划星期五（10月25日）再次前往与中国大陆一箭之遥的前线岛屿金门，主持台湾国军古宁头大捷75周年庆祝活动。大约两周前，解放军东部战区在台湾周边海空域举行大规模围台军演，导致台海局势格外紧张。 这也是赖清德5月20日宣誓就任总统以来第二次前往金门。 8月23日，赖清德首次以总统身份前往金门，主持金门与中国大陆附近沿海地区八二三炮战66周年追思祭悼典礼。不过，他在纪念八二三炮战活动中发表的“决心”、“团结”及“和平发展”三点主张的演说被北京国台办解读为“渲染中国威胁”，引发一场不小的风波。因此，赖清德周五会在金门发表怎样的演说，外界高度关注。 10月25日（星期五）既是国军金门古宁头战役胜利75周年纪念日，也是台湾的光复节。根据台湾中国时报的报道，金门军政各界星期三已经开始在古宁头万圣祠展开秋祭古宁头战役阵亡将士的活动。赖清德星期五飞抵金门后，将在金门太武山忠烈殿主持秋祭大典。 1949年10月1日，中共领导人毛泽东在北京宣布成立中华人民共和国。与此同时，解放军第三野战军第十兵团在福建沿海发动厦门战役，并且兵分数路成功登陆厦门，击败守岛的国军。但是解放军10月24日晚发动登陆大金门的战役后，一万多解放军官兵金门登陆后失去后援，激战三昼夜，最终被守岛国军全部歼灭。 此次战役是国共内战后期，国军在与解放军的交战中取得的一次重大胜利。此战不仅确保金门马祖等一系列岛屿牢牢掌握在国军手中，而且在那风雨飘摇的年代，稳定了台湾的军心、民心和社会稳定。 两岸都将此次战役称为金门战役，台湾后来又将其称为金门大捷、金门保卫战、古宁头战役以及古宁头大捷。 台海两岸同文同种，但是自1949年起就分离分治、互不隶属。北京却始终坚持拥有对台湾的主权，而且即使诉诸武力也要实现两岸的统一。近年来，随着中国国力和军力的上升，北京逐渐升高对台湾的军事压力，过去五年来解放军军机军舰几乎天天在台湾周边海空域进行军事演习和战备警巡。 由于赖清德总统曾经在台湾的立法院公开表示，他是“务实的台独工作者”，北京对赖清德特别厌恶，多次指责他是“顽固的台独分子”。正是对赖清德双十国庆演说中有关两岸关系的表述强烈不满，中国解放军东部战区10月14日突然无预警地宣布，在台湾海峡、台岛北部、台岛南部、台岛以东立即开展所谓“联合利剑-2024B”演习。 解放军此次演习组织了陆、海、空、火箭军等兵力，围绕台湾演习舰机多向抵近、诸军兵种联合突击等科目。根据台湾国防部的统计，解放军当天参与演习的军机就高达单日破纪录的153架次。北京，“这是对台独分裂势力的强力震慑。” 根据中国时报报道，赖清德星期五抵达金门后，除主持“古宁头战役胜利75周年”相关活动外，还将与古宁头战役参战老兵和遗族代表们一道餐叙。 金门与厦门之间与台海两岸之间一样，紧张局势有上升趋势。 今年二月，一艘中国大陆捕鱼快艇在金门附近的禁限制水域遭到台湾海巡署船只驱离时翻覆，造成大陆两位渔民死亡。中国海警船自此无视并随意进入金门附近的禁限制水域进行“例行性”巡逻和执法，甚至登上金门的观光船查验证件和航行记录。 金门因为曾经是冷战时期一个前线堡垒，目前已变成两岸民众趋之如骛的一个热门观光旅游景点。但是金门及其附属岛屿上仍然驻守着大量的国军部队。 国共内战早已结束，但是中国大陆与台湾之间既没有签署停战协议，也没有谈判和平协议。中国大陆更一再表示，为了防止台湾独立，绝不放弃使用武力。