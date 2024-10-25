台湾总统赖清德前线岛屿纪念“古宁头战役”75周年 称“外部力量”无法改变台湾的未来

台湾总统赖清德星期五(10月25日)来到了毗邻中国的敏感前线岛屿金门，纪念“古宁头战役”75周年。他表示，台湾珍视自由民主，任何“外部力量”都无法改变台湾的未来。 自1949年中华民国政府在与毛泽东领导的共产党的内战中失利，并逃往台北以来，台湾一直管理着金门和北部的马祖群岛。 赖清德在金门主持“古宁头战役75周年追思祭悼典礼”时告诉退伍军人及其家属，1949年10月的古宁头战役“是国军(台湾军队)保卫台海和平的第一场胜仗，阻止了共军的进犯，从这个胜利开始，奠定了往后安定的基础”、“代表了我们保家卫国的决心”。 赖清德说：“古宁头战役让我们明白，民主自由并非理所当然。” 他补充道：“我们珍惜民主自由的生活方式，不能、也不会让任何外部势力，改变台澎金马的未来。”他指的是台湾政府所管理的台湾本岛及其附属岛屿，澎湖群岛、金门群岛及马祖列岛。赖清德在致辞中并未直接提及中国。 北京对赖清德相当反感，并声称民主治理的台湾为其领土的一部分。赖清德否认这一说法，表示只有台湾人民才能决定自己的未来。 10月14日，中国在台湾周边举行了一天的围台军事演习，称这是对“台独势力的分裂行为”的警告。 赖清德重申了他维护和平稳定、捍卫台湾主权的决心，以及与北京对话的意愿。 赖清德说：“我们捍卫国家主权的决心、维持台海和平稳定现状的努力、希望两岸对等尊严，健康有序对话交流的承诺、以及世世代代守护民主自由生活的坚持，都未曾改变、也坚持不变。” 这场古宁头战役，又称金门战役，是时任中华民国领导人蒋介石的部队在中国内战最后阶段取得的罕见胜利。 当年12月，国民政府逃往台湾，随后数年和数月，一系列岛屿和小岛落入共产党手中。中华民国至今仍是台湾的正式名称。 星期四晚间，台湾军方在其澎湖群岛举行夜间实弹演习“镇疆演习”，假想中国解放军利用夜间视线不良突袭登陆。演习中台湾军队出动坦克、装甲车、各种迫击炮等，对澎湖南部海域进行实弹射击。澎湖群岛位于台湾海峡，拥有台湾主要的空军和海军基地，距离台湾比距离中国大陆更近。 此次是赖清德自5月上任以来第二次访问金门。 金门因为曾经是冷战时期一个前线堡垒，目前已变成两岸民众趋之如骛的一个热门观光旅游景点。但是金门及其附属岛屿上仍然驻守着部队。 虽然国共内战早已结束，但台湾和中国大陆之间从未签署过和平条约或停战协议，双方政府均不正式承认对方。 (此文参考了路透社的报道。)