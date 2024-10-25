香港展览业疫后复苏遇阻 业者呼吁港府拨款精准支援

香港特首李家超近期公布了新一份《施政报告》，宣布额外拨款接近6,500万美元，以支援展览业的发展。然而，展览业者表示，由于中美角力和地缘政治等因素的影响，香港国际商贸展览业的疫后复苏进展缓慢，目前仅恢复至疫情前的70%水平。他们呼吁当局提供精准支援，尤其是在吸引国际展览会方面。同时，业者指出，尽管港府大力发展中东市场，但仍无法取代传统欧美市场的买家流失。 香港国际商贸展览业疫后复苏缓慢 拥有30多年历史的香港国际商贸展Mega Show，因新冠疫情影响停办了两年。今年香港Mega Show Part One星期日至星期三(10月20至23日)在香港会议展览中心举行，主办单位康亚有限公司董事张瑞贵接受媒体采访时表示，今年约有3,000个参展商设置约3,500个摊位，仍然未回复到疫情前最高峰的超过4,700个摊位，无论国际参展商以及国际买家，都下跌超过20% 。 张瑞贵指出，受中美贸易冲突及地缘政治影响，国际商贸展览业的复苏仍面临巨大挑战。他说：“美国大家都知道与中国大陆现在是竞争中，无论这些是恶性或者良性都好，始终美国人是来少了香港，亦来少了中国大陆，这些地缘政治的东西是真的影响到做生意，这是无可否认的，亦都很多本地的、我们以前香港很多trading center(交易中心)，或者一些叫做代办的公司，现在起码没有了一半，回到本身美国了，而这些采购机会是低了很多，这个就是地缘政治所影响到。” 张瑞贵表示，香港Mega Show主要是消费品，包括玩具、礼品、家居用品等，这些行业一向都是香港制造业的支柱，目前仍然有很多港商在中国大陆设厂，而过往主要的买家都是来自欧美，不过，今年来自这些传统市场的买家都减少了。 “这些买家、这些美国的买家、欧美的买家真的少了，以前我们可以告诉你千几两千个的，现在有500多、600个已经拍烂手掌了，我们都做了很多工作。”他说。 中东市场暂时难以取代欧美市场 尽管港府提倡发展中东市场，以弥补欧美市场的流失，但张瑞贵认为中东买家暂时无法取代欧美市场，因为香港始终不是一个清真社会，没有足够的资源吸引大量来自中东的人士。 他解释道：“香港不是一个清真社会，不像马来西亚、印尼，亦都不像印度、泰国这些东南亚国家，它们的清真community(社群)很大，我们香港不是，我们只是一个destination，是一个‘点’聚到这些人过来，你说是不是可以取代(欧美市场)我想暂时真的要很多基本上的设施去配合才可以做到这件事情。” 他还补充说，中东市场虽然有所增长，但要取代传统的欧美市场仍需大量的基础设施支持和政策配套。此外，虽然清真国家通过香港与中国大陆进行贸易有一定的税务优惠，但这些都不足以完全弥补传统欧美市场的缺失。 冀当局精准拨款支援国际展览 香港特首李家超上星期三(10月16日)公布新一份《施政报告》，针对展览业在原有拨款14亿港元(超过1亿8千万美元)推行为期三年的“定期展览奖励计划”基础上，再额外拨款5亿港元(接近6,500万美元)进行“定期展览奖励计划2.0”，以持续支援展览业界面对疫后复苏的困难。 张瑞贵建议当局的拨款精准支援举办国际展览会的企业，因为国际展览会能够吸引大量商务旅客到香港消费，带动周边的酒店、餐饮、零售、娱乐等其他行业的经济活动。