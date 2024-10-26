布林肯敦促外交解决以色列和真主党冲突

美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）星期五（10月25日）说，以色列和黎巴嫩真主党激进分子达成外交解决，刻不容缓。 布林肯在伦敦会见约旦外交大臣艾曼·萨法迪（Ayman Safadi）时发表了上述言论。这位美国最高外交官正在英国会见阿拉伯国家的领导人。本星期早些时候，他结束了中东和平之旅。 在闭门会谈前，布林肯对记者表示，他和萨法迪在讨论加沙和黎巴嫩的局势。在同一场记者会上，萨法迪指责以色列在加沙北部进行种族清洗，并表示，以色列必须停止这种行为。 布林肯说，他在伦敦还会见了黎巴嫩总理纳吉布·米卡提（Najib Mikati）。米卡提迫切希望通过外交手段解决黎巴嫩战争，包括全面落实联合国安理会第1701号决议。 这项2006年的协议就在利塔尼河（Litani River）和以黎边界之间建立一个缓冲区等内容作出规定。这项协议旨在将以色列军队拒之黎巴嫩以外，并呼吁真主党长期解除武装。近几个月来，双方都违反了该决议。 布林肯在一份声明中表示，任何冲突的外交解决都必须允许双方边界两侧的平民返回家园。 一个月前，以色列在黎巴嫩发动了大规模攻势，称其攻击的目标是伊朗支持的真主党武装组织，以确保数万名因跨境火箭弹袭击而从北部撤离的以色列人返回家园。真主党称，袭击是为了支持加沙的巴勒斯坦人。 布林肯星期四在多哈宣布，美国及其地区伙伴将在未来几天举行会议，再次寻求达成停火协议，结束加沙地带的冲突。 同样在星期五，黎巴嫩卫生部长菲拉斯·阿比亚德（Firass Abiad）在新闻发布会上表示，迄今为止，以色列在黎巴嫩的攻势行动中击中了55家医院。阿比亚德说，这些攻击造成163人死亡，272人受伤。 联合国驻黎巴嫩问题特别协调员珍妮娜·亨尼斯-普拉斯哈特（Jeanine Hennis-Plasschaert）表示，世界卫生组织已证实有53起针对医疗机构的袭击，造成99名医务人员死亡，82人受伤。 因轰炸造成的损坏，或因距离轰炸地点较近，黎巴嫩各地的8家医院已全部疏散，另外7家医院部分疏散。世界卫生组织称，另有27起轰炸袭击了急救人员的救护车。受影响地区近一半的初级卫生中心已经关闭。 星期五早些时候，黎巴嫩卫生部和媒体报道称，以色列对黎巴嫩南部城镇哈斯拜亚（Hasbaya）的空袭，击中了记者下榻的宾馆，造成正在熟睡的记者至少三人死亡，多人受伤。 亲伊朗的新闻媒体Al-Mayadeen和真主党广播媒体Al-Manar发表声明，证实受害者是他们的员工。 2023年10月7日哈马斯对以色列南部发动恐怖袭击，从此开启加沙战争。在这次袭击中，武装分子杀害了约1,200人，并劫持了250人作为人质。哈马斯仍扣押着约100名人质，其中三分之一据信已经死亡。