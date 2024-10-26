FTIsland崔敏煥涉嫌性交易！前妻金律喜爆常出入酒店，熟練「把錢塞在我胸前」

FTIsland崔敏煥最新被前妻金律喜驚爆性交易，爆料兩人真正的離婚原因是男方頻繁的上酒店！ by Ren- 2024/10/25 更新 Photo / Instagram@minhwan12、Instagram@yul._.hee FTIsland鼓手崔敏煥和前女團LABOUM成員金律喜於2018年結婚，育有3個小孩，而兩人則在2023年宣布離婚，孩子的撫養權都歸崔敏煥，當時並沒有公開離婚原因，沒想到金律喜在10/24爆出崔敏煥經常出入聲色場所，讓粉絲們相當震驚。 Photo / Instagram@minhwan12、Instagram@yul._.hee 金律喜指出前夫崔敏煥過去曾經有把錢塞在她胸前的行為，甚至和家人喝酒聚會時，還會當眾觸摸她的胸部，後來發現原來是男方常常上酒店，而這些都是崔敏煥酒後的習慣，金律喜甚至公開13分鐘錄音檔，都是崔敏煥和一名男子要求想要陪酒小姐和喝酒的對話。 Photo / 截自율희의 집畫面 在消息曝光之後，KBS電視台宣布將崔敏煥退出育兒節目《我的超人爸爸》，不過FTISLAND將於10/26登上高雄流行音樂中心開唱，主唱李洪基最新也透過Weverse表示：「這是他們兩人的私事，事情變成這樣了，錯的地方就該承認並低頭道歉。」 金律喜在YT爆料前夫崔敏煥性醜聞