【星星教授安格斯 2024/10/28～11/3 星座運勢】牡羊獨領風騷，天蠍大獲青睞

新舊月分間出現一股混亂氣流，有的星座反而遇強則強，牡羊座大有機會成為群中焦點，天蠍座將迎來高光時刻，好好把握良機！ by 星星教授安格斯- 2024/10/26 更新 插畫／RedLouise 10/28～11/3 本週運勢 牡羊 3.21～4.20 月底月初新舊月分帶來的混亂氣流，反而能讓羊座遇強則強，多增一分沉穩、獨領風騷的氣勢，這週人群能見度提升，具有個人化的作風或外在打扮，能讓你成為注目焦點，桃花緣分不算少，透過各種幫忙、協助，可促成相識的感情關係，然而這陣子與人結下樑子的可能也不低，雖然羊座向來以直爽、小嗆辣的說話方式聞名，但過於囂張的態度還是很可能引發小人的喔！ 金牛 4.21～5.20 只能說牛座大部分的專注力都倒向金錢財運，這週趁著水、金星的相位，能為你帶來一波金流，然而在感情上就呈現著有點抱歉的態勢，整體進展有限，單身者保持空窗的機率很高，倒是有情人的牛座感情發展腳步停停走走，沒有適度的催化，就顯得倒退路，如果不想要兩人漸行漸遠，就要更主動一點，邀對方來個旅行、散步，都能有感拉近關係。 雙子 5.21～6.20 適度的展現鬼靈精怪的一面，其實是雙子座魅力的秘密武器，單身雙子如果想要早日脫單，不妨大膽主動，隨著相處時間的拉長，你將讓他看到你的更多優點！至於有對象的雙子，最擔心你鋒芒外露，輕易讓人看穿底牌，容易在相處上受挫，你的聰明自信在這兒派不上用場，想要進一步溝通，還是透過第三人傳話會好一點！ 巨蟹 6.21～7.21 入秋以來運勢、人際最旺、最熱絡的時刻莫過於此時了，持續受到金星影響，感情表面上空窗，其實有許多暗流即將伺機浮動，但身邊的人對你到底是友善還是有愛，就需要更小心翼翼的拿捏！至於有情人將走入一小段磨合期，不同價值觀的兩人，特別容易因小爭執拌嘴不休，建議你別太意氣用事，最後吃虧的還是自己。