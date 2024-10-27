重读李志绥，重估毛泽东与习近平

30年前，也就是1994年，中国共产党前领袖毛泽东的医生李志绥在美国出版了《毛泽东私人医生回忆录》。这本书揭示了毛泽东隐秘不为人知的一面，在当时引发全球关注。在当时的中国乃至全世界，人们的一个广泛的共识是，中国和中共未来不太可能再出现毛泽东那样的独裁者了。然而，不到20年过后，中国的现任领导人习近平正展现出一种不是毛泽东、胜似毛泽东的姿态。于是，《毛泽东私人医生回忆录》一书便有了一种它当初出版时人们看不到的意义——为人们理解宣称要效仿毛泽东的习近平提供了重要而有趣的参考。 初读《毛泽东私人医生回忆录》的认知 1994年，美国兰登书屋出版了李志绥医生记录其在毛泽东身边工作20多年的回忆录The Private Life of Chairman Mao。这本书的中文版的名称是《毛泽东私人医生回忆录》。时任政论杂志《北京之春》主编的学者胡平，长期研究哲学和中国政治，熟读有关中国政治的文献。胡平如此回忆他当年第一次读到《毛泽东私人医生回忆录》时的感觉： “第一个感觉就是这本书是独一无二的。因为它给我们提供了一个独一无二的视角，又让我们看到了一个别人都看不到的毛泽东。这么就丰富和加深了我们对毛泽东的认知，也印证了我们的一些认知。举个例子，李志绥在他的回忆录里就写道，以我的后见之明来说，假如当初民主人士提的意见没有涉及毛，那么文化大革命一定会提早10年在1957年，而不是在1966年发生。 “这个见解和我的见解不谋而合。我原来也是认为，毛泽东在57年发动整风号召，人们给(中国共产)党提意见，并不是一开始就打定主意要放长线钓大鱼引蛇出洞，而是错误估计形势。他号召大家给党提意见，他本来想的是大家就会响应伟大领袖号召，批判各级当权派，拥护伟大领袖毛泽东的绝对权威，就像文化大革命那个样子。 “不料，整风一开始各种批评纷纷而来，不但批评了各级当权派，连他这个老和尚也在批评之列。这样他就受不了了。他就翻脸，然后就搞了一场反右，把整风变成了反右。在这一点上，李志绥医生这本书给我们提供了很重要的、别人都不可能知道的事实，那就是，作为医生，他注意到了在57年的5月中旬，也就是毛泽东刚刚把这个整风变成反右的时候，毛泽东那个时候的情绪很不好，一天到晚躺在床上，精神抑郁，还得了感冒，把他叫回来。毛的睡眠更不规律。 “他(李志绥的)这个特殊的观察角度，从毛泽东当年的身体的状况、情绪的状况，让我们知道了毛泽东反右的一个真实的情况。这就是这本书独特的一个价值。” 说到习近平声言并竭力效仿毛泽东，美国加利福尼亚大学河滨分校中国文学与语言教授林培瑞(Perry Link)的见解是： “习近平当然希望做一个毛泽东，他本来没有多大的其他的知识资源，教育水平、文化水平不高，也没有到外国旅行过。所以，他上来的时候就觉得，我得做d点什么事情，他就有一种焦虑。然后，他唯一的一种知识、资源是回到毛泽东。我觉得是他有意识地去模仿。 “当然，他表面上有很多方面是模仿，一直到喊口号。我记得大概是1967年，林彪劝中国老百姓全国要读毛主席的书，听毛主席的话，按毛主席的指示办事。后来，大概两三年前，我注意到习近平用了完全一样的字句，只是替换成习主席而不是毛主席。 “所以在这个层面上，他当然能够模仿毛泽东。但是更深刻地去重演年毛泽东时代的那种气氛，那种社会，那完全是不同的一个问题，我觉得相当不一样。当然相同的是，老百姓的很多人有过分热情的极端的共产主义或者民族主义，这种年轻人的思想是相同的。但更深的一层面上，我觉得是相当不同，因为现在网络来了。当然共产党也控制网络，但是无论如何，中国的社会有了网络以后，就跟毛泽东时期的社会是很不一样了。毛泽东时期的老百姓都是单独的，只能考虑他自己，他不知道别人跟他相同的想法，想法是有也不知道，所以有一种单孤气氛，现在有网络，有很多集体的思想，包括可以说是从下往上的一种自发的意识。现在这种老百姓跟毛主席的老百姓相当不同。 “所以，习近平想能够做一个小毛泽东吗？我觉得很难。第一是社会那么不同，第二是他本人就没有毛泽东那么狡猾。这两个人狡猾是一样狡猾，可是毛泽东毕竟更能干。毛泽东是个很特殊的一个人。习近平除了他勾心斗角的那种能力之外，没有毛泽东的那种脑子。” 毛时代与习时代的宫廷政治 美国哥伦比亚大学政治科学教授黎安友(Andrew