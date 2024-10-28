越南峴港洲際陽光半島度假酒店7大特色體驗！自然導覽、唯一米其林餐廳、音叉按摩療癒身心

越南峴港洲際陽光半島度假酒店除了沿著山壁的建築內外極具特色，更因絕佳地理位置，為旅客提供能感受傳統與自然的種種體驗，再次為「渡假」寫下全新奢華定義。 by Benny- 2024/10/28 更新 Photo／Benny、Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort 位於越南中部的峴港，有著絕美山海景色、高CP值受到廣大旅客高度評價，上回介紹過「越南峴港洲際陽光半島度假酒店 Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort」的迷人設計細節，在這更可以透過多種獨特體驗，同時把當地之美盡收眼底。以下列出7大不容錯過的酒店玩法，看完就想立刻買機票飛！ 自然生態導覽領略山茶半島奧妙 越南峴港洲際陽光半島度假酒店沿著山壁建造、占地廣達39公頃，與所處的山茶SonTra自然保護區取得完美共處，整座園區內藏著哪些玄機？鍾情於深度旅遊、期望更能了解當地風情的人，必須預約一回「自然生態導覽」。一天兩次，每次45~60分鐘，會由導遊帶領住客一探紅腿白臀葉猴的神秘蹤跡、豐富動植物生態資源，結束後保證會更愛上這裡一些。 全越南唯一米其林一星餐廳 總期待旅遊中留下難以忘懷的美味回憶，館內的法餐「La