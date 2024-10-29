天氣／康芮持續增胖中！「這天」強度達巔峰 嚴防強風豪雨│TVBS新聞網

【天氣重點】 ●「康芮」颱風持續「增強變胖」，今週二晚發布海警 / 明上午陸警！ ●週四五颱風距台最近，嚴防強風豪雨！ 【康芮今晨已增強為中度 / 估今晚發布海警、明上午陸警！】 【出門看天氣】 【週四、週五 / 康芮距台最近，嚴防強風豪雨！】 ▲康芮颱風已於今週二(29)清晨2時增強為中度颱風，暴風圈也擴大為250 公里，中心位置在北緯 17.3 度，東經 128.0 度，即在鵝鑾鼻東南東方約900公里處，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒 43 公尺，以每小時15公里速度，向西北西朝台灣東南部移動，由於行進中海溫高、風切小，強度還會持續增強直逼強颱，估今晚發布海警，緊接明上午發布陸警的可能。▲今、明(29、30)兩天受東北季風及颱風外圍環流影響，北部及東北部天氣濕涼，其中大台北山區、北海岸及東北部有局部大雨或豪雨，午後南部及其他山區有短暫陣雨，山區慎防坍方、落石。桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島易有9-10級強陣風及較大風浪，亦請注意安全。▲依最新歐洲電腦模擬顯示，康芮颱風最接近台灣時間點落在週四、週五(31、1)