迎2024世界糖尿病日 表揚優良糖尿病友及支持團體

糖尿病是國人第五大死因，平均每十人就有一人罹患糖尿病，但仍有不少人對糖尿病及其治療方式有所誤解。為了破除迷思，翻轉糖尿病既定印象，台灣基層糖尿病協會與財團法人糖尿病關懷基金會響應「2024世界糖尿病日」，提前於今(29)日在高雄萬豪酒店舉辦「優良糖尿病友支持團體頒獎」記者會，表彰在糖尿病支持與教育領域中表現傑出的病友團體，這些團體透過各種社區活動，積極推廣糖尿病教育，提升社會對糖尿病的認識。 主辦單位表示，他們為患者創造了互助與支持的空間，讓更多人能積極面對糖尿病，並擁有高品質的生活，記者會不僅僅是為了表揚優秀的糖尿病友，更是一場全民健康教育的重要倡議，希望透過這些感人的故事，鼓勵所有糖尿病患者勇敢面對疾病，打破汙名，共同追求健康長壽的美好人生。 另外，台灣基層糖尿病協會與財團法人糖尿病關懷基金會也將於11月3日舉辦「第三屆長壽、幸福、傑出成就獎章頒獎典禮」，表揚典範糖友及其家屬，盼透過他們現身說法，傳遞糖尿病一樣能夠活得健康、幸福、有成就，只要好好控制，長壽也非奢望。 這次傑出獎得主之一的許廣進，年輕時擔任外務員工作，一熱就喝涼水，冬瓜茶、綠豆湯等甜湯沒少喝，36歲那年因為一個月內體重從70公斤降至58公斤，就醫才知道罹患第2型糖尿病，從此開始施打胰島素，迄今打了41年。他形容自己「打胰島素就像拿筷子吃飯一樣，再自然不過」。現在77歲的他，不僅血糖穩定，象徵腎功能的腎絲球過濾率不降反升，從66.2上升至70.4(mL/min/ 1.73m 2)，打破坊間「打胰島素會洗腎」的迷思。而從確診起，除了遵循醫生教導打胰島素，也搭配平日持續運動，不僅保持健康，也能繼續從事各項喜愛的活動。 台灣基層糖尿病協會理事長李洮俊指出，胰島素是治療糖尿病的最重要藥物之一，國人擔心胰島素打了就無法脫離、誤以爲打胰島素等於疾病很嚴重、打胰島素會導致洗腎等錯誤觀念，不僅讓國內糖友胰島素施打率僅約12%，遠低於國外動輒25%以上，更值得關注的是，延遲注射胰島素反而使得糖尿病控制不佳，提高洗腎的風險。除了頒發傑出成就獎表揚不因罹患糖尿病失志，勇敢創造精彩人生，具有傑出成就的病友，活動同時設置「幸福獎」，肯定長期陪伴病友給予支持的親友，以及「長壽獎」表彰長期勇敢面對糖尿病的病友。 李洮俊指出：「糖尿病只要好好控制，平均餘命可與常人無異！在台灣，罹患糖尿病超過50年的民眾不在少數，活過100歲的也不是沒有。」像是本屆便有多名勇敢面對糖尿病超過40年的糖友獲獎，人數多到足以組成「千歲團」。 李洮俊說明，台灣明年將邁入超高齡社會，每五人就有一人超過65歲，高齡長壽將成為糖尿病照護的重點，需要仰賴基層診所與居家醫療照護的結合，予以病人為中心的「高效能」全能照護。 台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟表示，「患者高齡」、「病齡長期」、「疾病共病」將是糖尿病常態。在多樣共病的情況下，病人照護更複雜，不再只是單純的驗血糖、開藥與吃藥模式。糖尿病患者需要的不只是照護糖尿病疾病本身，而是以糖尿病控制為中心的全人照護。積極介入、風險管理，協助病人了解並找到最適合的生活模式。 在此情況下，凸顯基層糖尿病照護的重要性。陳宏麟解釋，糖尿病患者不再只是單純來看病拿藥，而是從生活習慣、心理支持，甚至家庭支持系統，還有適時的上下轉診、橫向連結。「基層診所就像是以病人為中心的一個虛擬醫療之家，而基層醫師就是患者的健康管家！」 除了滿足醫療需求，「去污名化」對於糖尿病照護也非常重要！陳宏麟解釋，糖尿病其實就是血糖過高的一個疾病，但因為疾病遭到污名化，部分國人不僅罹患糖尿病會不好意思講，甚至有人打胰島素時還要躲起來。這次世界糖尿病日活動，也試圖透過每一個頒發的獎項，回到每一個得獎人有溫度的生命故事，讓民眾更加清楚了解糖尿病，翻轉糖尿病刻板印象。 今年增列國際糖友傑出獎的得主之一，來自土耳其、愛上台灣的專業自行車手徐甘舒(Susu Hsu)，曾有長達18年的時間不願讓外人得知病情，直到2023年受到國際糖友組成職業自行車隊的啟發，現在不僅勇敢公開自己的病情，還經常透過社交媒體與公開活動，站出來鼓勵病友積極運動並融入健康生活。身為第一型糖尿病友的她，使用胰島素搭配即時血糖監測，騎上自行車、上山下海，遍訪台灣美景，用行動向大眾證明，糖尿病沒有限制她對運動和生活的熱情。 糖尿病友許廣進(右)與土耳其歸化台灣籍的徐甘舒分享穩糖故事。 圖：孫家銘翻攝 台灣基層糖尿病協會舉辦優良糖尿病友支持團體頒獎。 圖：孫家銘翻攝