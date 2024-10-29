前進胡志明市深化台越交流 高雄國際觀光隊拜會重量級單位

「Xin Chào，越南我們來了！」，高雄市政府觀光局局長高閔琳10月底率高雄觀光業者組團前往越南胡志明市，辦理國際觀光推介會、業者B2B商談會及拜會重要觀光單位，除行銷高雄近年蛻變成果，更以貼近當地語言的Xin Chào(你好)，推出「新潮高雄Kaohsiung Wonderland」行銷主題與觀光影片，不僅呼應越南人民熱愛繽紛色彩的特性，更展現高雄如同樂園般豐富的旅遊資源，積極搶攻越南觀光市場。 台越兩國觀光合作已逾十年，雙方透過城市交流、促進觀光發展，前年越南國家旅遊局局長阮重慶亦曾造訪高雄，為雙邊國際觀光合作開啟大門。睽違8年，觀光局攜手市府農業局、觀光公協會及旅遊、旅宿、伴手禮、寵物餐廳、美食餐飲、婚紗等各領域業者與職人代表，組成超過50人的高雄國際觀光隊，再次前往越南推廣。除辦理觀光推介會，更拜會胡志明市政府旅遊廳、駐胡志明市台北經濟文化辦事處、越南台灣商會聯合總會與胡志明市分會、越南大型組團社Saigontourist Travel等單位，積極促進台越雙方觀光交流合作。 高閔琳表示，越南是快速增長的新興旅遊市場，特別是中產階級的崛起及人口紅利，使其成為國際旅遊的潛力股；根據交通部觀光署統計，去年越南旅客來台約38萬人，已接近疫前2019年的40萬人，為東南亞旅客前三大客源國，且台人赴越工作或旅遊已破百萬，希望雙方今年互訪可突破150萬大關，顯見越南旅遊市場具高度潛力。 此次推廣活動以「新潮高雄Kaohsiung Wonderland」為主題，為迎合越南遊客的喜好，觀光局更整合業者規劃全新旅遊行程，涵蓋遊樂園、KTV、夜市、美食甜點和泡湯體驗等；積極展現高雄的嶄新觀光面貌，期盼吸引曾造訪高雄的越南團體遊客重遊，同時也借助網紅行銷，鎖定潛在年輕客群，提升越南來高觀光人數。 觀光局說明，高雄國際觀光隊首站拜會胡志明市政府旅遊廳，由副廳長Nguyen Thị Anh Hoa熱烈接待。高閔琳特別當面積極爭取台灣觀光客至越南享免簽待遇，同時提出促進越南當地組團社來高雄的建議，更直接邀請旅遊廳組團先到高雄親自體驗。為表達善意，高閔琳亦提議將持續向我國中央主管機關反應，簡化越南民眾赴台觀宏簽證程序；台越、高雄與胡志明雙方共同努力推進簽證便利化，以促進兩地觀光發展。 Nguyen Thị Anh Hoa表示，歡迎高雄團隊造訪胡志明、互相交流觀光推廣經驗，疫後越南的外國旅客快速回溫，相關觀光產業蓬勃發展，整體觀光產值較疫前增加30%，也讓胡志明重新思考觀光定位，如何提供更便利、更有吸引力的觀光賣點，希望藉由本次與高雄的交流，激盪出新的火花。 高市觀光局也前往駐胡志明市台北經濟文化辦事處，拜會處長韓國耀及觀光署胡志明辦事處主任周欣毅。高閔琳以城市外交結合觀光行銷的出發點表示，期盼辦事處運用各種越南在地媒體通路，協助宣傳高雄城市意象與觀光資訊；連結整合越南台商資源，多安排越南旅遊業者或越南網紅KOL來高雄踩線；協助推動台越簽證簡化措施等強化台越雙方合作、觀光經貿往來等主要建議。韓國耀表示，「辦事處對於高雄的提議樂觀其成，並將盡力協助拓展高雄航班航點，並提供高雄業者在越南推廣的一切協助，讓更多越南旅客有機會造訪高雄」。 高雄國際觀光隊緊接拜訪擁有超過100家飯店、度假村、娛樂區、餐廳、旅行社、會議中心，且是越南唯一一家在入境、出境和國內旅遊三大領域，皆成功經營的Saigontourist Travel公司。該公司總經理Nguyen