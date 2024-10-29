SABON 2024聖誕帶大家重返美好年代！百合花與鳶尾花溫暖華麗香氣太好聞，還有送禮絕不出錯的聖誕禮盒

SABON在2024年末精心打造「美好年代限量系列」，一口氣推出10款單品與10款禮盒，並以「百合花與鳶尾花」為核心，溫暖華麗的香氣讓大家彷彿沉浸於19世紀的皇室酒店，創造令人難忘的香氛假期。 by Chiao Hung- 2024/10/28 更新 重返法國的美好年代 美好年代限量系列靈感如其名，是向法國的美好年代(La Belle Époque 1896-1914)致敬，也就是19世紀末至第一次世界大戰前的時期。 這時法國進入第三共和時期，同時迎來第二次工業革命，是法國歷史上最具魅力和創新精神的時代之一，誕育藝術家、作家和音樂家，如普魯斯特、梵谷和德布西等。今年聖誕SABON就邀請大家遠離紛擾日常，在奢華的香氛酒店享受幸福假期。 SABON美好年代限量系列主視覺。 百合與鳶尾綻放19世紀末的永恆優雅 而這次香氣選用的百合與鳶尾也和法國的歷史淵源深遠，一為昔日法蘭西的皇家標記，一為現今法國人珍愛的國花。百合的馥郁白花香，鳶尾花根帶有淡淡草本和木質的氣息，再揉合著忍冬，交織出冬季溫暖華麗的花香。 前調：常春藤葉、白松香 中調：百合花、鳶尾花、忍冬 後調：麝香、檀香 SABON美好年代贈禮情境圖。 包裝上也揉合新藝術風格以及華麗的裝飾藝術風格，以風格繁複的幾何設計、寶石般的色彩和華麗的細節，搭配復古的猩紅色、寶石藍綠色、氛圍濃厚的午夜藍、古董金和銅色，環繞著SABON美好年代限量系列的每一個角落。