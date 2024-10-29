一名在华韩国人因涉嫌间谍罪被捕，成为首位被控触犯新版《反间谍法》的韩国人

中国外交部发言人林剑星期二（10月29日）证实，一名韩国公民因涉嫌触犯中国新版《反间谍法》而被捕，而中国相关部门已经向韩国驻华大使馆就此做了通报。 林剑没有透露当事人的姓名，也没有谈及对他的具体指控。 这是中国政府去年7月修订《反间谍法》后，已知的首位被指控触犯该法的韩国人。中国的新版《反间谍法》在很多方面扩大了对间谍罪的解释。 “一名韩国公民因涉嫌间谍罪被中国有关机构逮捕，相关内容已向韩国驻华大使馆进行领事通报，并向大使馆员工提供了工作上必要的协助，”林剑说。 “中国作为法治国家，依法查处违法犯罪活动，同时保障当事人的各项合法权利，”林剑又说。 韩联社星期一率先援引外交人士的消息报道说，一名50多岁的韩国男子去年底在华东安徽省省会合肥市的家中被合肥市国家安全局带走，并移至当地一家酒店接受隔离调查。此人今年5月正式被当局逮捕，罪名是涉嫌触犯《反间谍法》。 今年8月下旬，另一位中国外交部发言人毛宁证实，一名去年3月以间谍罪嫌被拘留并于去年10月被证实逮捕的在华工作的日本公民已经被中国检察机关提起公诉。 这位被提起公诉的日本公民是日本安斯泰来制药公司（Astellas Pharma）一名常驻中国的员工，在中国工作已经长达20年，而且曾经担任中国日本商工会议所高级职员。 路透社指出，此事曾让在中国工作的日本籍员工心生不安，导致大批驻华日本人卷铺盖回国。而此次这位韩国人遭逮捕，也可能让韩国公司重新考虑在中国投资和运作的计划。 根据路透社和韩联社的报道，这名涉案的韩国人原为三星电子的员工，后跳槽至数家中国芯片公司工作。包括长鑫存储在内的一些著名中国芯片公司的总部就在合肥。 韩联社说，这名韩国人之所以被逮捕，是因为中国当局指控他向韩国政府透露了中国半导体企业和发展的相关信息和机密。 自从美国政府2020年开始禁止向中国出口先进芯片和芯片制造技术及设备以来，北京为了在芯片领域实现自给自足，已经投资几十亿美元，但是效果和技术突破并不明显。 路透社指出，芯片行业的封锁与反封锁所导致的紧张局势让北京神经十分敏感，当局特别担心相关信息外泄，因为北京将其视为对国家安全的威胁。 林剑证实韩国公民被捕之时，首尔刚刚采取严厉措施，防止被其称为中国公司窃取韩国半导体知识产权的行为。 韩国首尔中央地区法院9月5日向前三星集团高管崔金锡（Choi Jinseog）再次发出逮捕令，指控他涉嫌参与窃取三星电子芯片技术后在中国建立芯片工厂。崔金锡去年6月就因涉嫌盗用三星技术被捕并遭到起诉，但他否认相关指控，并于去年11月获准保释。