華爾街傳聲筒：從五面向來看 若川普勝選恐有新通膨風險

美國前總統川普身為標準商人，對美國、全球的經濟影響有很大的不確定性。 圖：翻攝自川普臉書（資料照） 近兩年多來，美國對抗通膨之路似乎正取得成功，但有「華爾街傳聲筒」之稱的《華爾街日報》經濟特派記者提米羅斯（Nick Timiraos）撰文表示，經過此次美國總統大選後，狀況可能會改變。並認為，放眼明年借貸成本和漲價趨勢能否持續放緩，很大程度要取決於由川普（Donald Trump）或賀錦麗（Kamala Harris）誰來執政。 川普立場恐與聯準會矛盾 倒使通膨更惡化 觀察兩位候選人的政策立場，雖然都支持促進經濟增長，但相對而言，也可能阻止通膨進一步下滑。然而，提米羅斯指出，學者、保守派的經濟顧問都擔憂，川普一些政策立場可能會導致通膨率反向惡化。像是對進口美國的商品全面徵收關稅、將移民驅逐出境、及施壓聯準會降息等。 假設川普再次當選總統，他的第二個任期將面臨與第一任截然不同的經濟背景：2016年川普擔任總統時，美國的通膨壓力已穩定處於低點。而川普若當選第二任，可能會帶來更高的財政赤字、通膨或兩者兼具。從近期美國公債殖利率走升，即曉得市場預期川普可能贏得白宮大位。 曾任川普白宮立法事務主任的肖特（Marc Short）表示，鑑於經濟環境的變化和川普政府政策的深遠影響，有理由擔心，若川普當選第二任，通膨威脅將加劇；且川普的政策立場，可能會與聯準會（Fed）產生矛盾，因聯準會的任務是保持低通膨。 川普還希望把2017年的「減稅法案」將於2025年底到期的部分條款再延長，並進一步降低企業稅率。還提議取消對工人小費、加班費和退休人員社會安全福利的徵稅。 在貿易與移民政策方面，美國總統擁有更大的自主權、無需國會批准，這意味著川普在貿易和移民政策方面，更有可能採意外之舉。彼得森國際經濟研究所所長珀森（Adam Posen）說，「若川普說到做到、獨斷地採行決策，他將給美國供給經濟帶來負面的衝擊。商品和服務將會漲價，且供應能力會下降。」 通膨主要是由全球各種力量推動的，而非個別總統所造成。自拜登（Joe Biden）上任不久，隨美國後疫情時的解封措施，大大提振了美國經濟重新開放、帶來強勁需求，也刺激通膨上升。隨後，又遇到全球供應鏈阻礙，與勞動市場混亂等情況。在俄烏戰爭爆發後，全球能源市場受到擾亂，2022年美國通膨率一度高達 9.1%。爾後，由於供應問題逐漸緩解，且在聯準會的升息下。如今，美國九月份CPI漲幅穩步放緩至 2.4%。 提米羅斯認為，未來驅動通膨的主因可能為「全球政經趨勢」，而美國總統所採的措施，將或多或少地影響著。