泰国利用赌场提振经济，但风险仍存

泰国希望一项在全国范围内引入娱乐中心和赌场的新草案能为其经济和旅游业带来急需的提振。专家说，建设赌场的前景给泰国既带来了好处，也带来了风险。 泰国官员上星期宣布，预计《娱乐综合体法案》(Entertainment Complex Act)草案将于今年晚些时候提交内阁，并在2025年初在议会审议。 官员们希望赌场能提振旅游业，增加泰国公民的就业，促进经济增长。但批评人士说，赌场赌博违背了传统佛教价值观，可能会助长有组织犯罪。 财政部副部长朱拉蓬·阿蒙威瓦特(Julapun Amornwiwat)上星期说，财政部对开设娱乐中心前景完成了公开研究。他还说，“草案根据宪法要求最近进行了公开听证，82%的参与者表示支持。” 泰国玛希隆大学国际学院社会科学系讲师詹姆斯·沃伦(James Warren)说，建造赌场一直是政府的目标。 他通过电邮对美国之音说，“开设赌场的想法过去多次提出，特别是在他信担任总理期间。” 他说，“开设赌场的一些好处包括减少腐败和地下经济，同时创造就业、鼓励投资和增加税收，”“最新的提议可以看作是为泰党政府将地下经济引向地上的目标的一部分。” 非法，但常见 泰国的大多数赌博形式目前都是非法的。但非法赌场长期以来一直很常见，当局经常进行打击。警方多年来在包括动物园和足球场在内的不同地点捣毁了赌场。 尽管如此，泰国政府过去二十年一直渴望在该国引入合法赌场。 泰国执政党为泰党现任总理佩通坦·西那瓦(Paetongtarn Shinawatra)的父亲、前总理他信·西那瓦(Thaksin Shinawatra)在8月份的一次讲话中提出改善泰国经济的14点计划，包括投资娱乐综合体。 沃伦对美国之音说，“赌场建议的主要目的是提振旅游业，特别是吸引中国游客回归。中国游客是泰国2019年吸引4000万游客的主力。” 2019年访问泰国的游客有1100万来自中国。 泰国政府说，今年1至9月迄今已有520多万中国游客访泰，预计到2024年底达到800万。