韓人被控洩漏半導體技術在中國被捕 商界如驚弓之鳥

一名從事半導體行業的韓國人在中國首次因涉嫌反間諜法被捕，他被控洩漏中國公司的半導體技術。（路透） 吳孟峰／核稿編輯 〔財經頻道／綜合報導〕一名從事半導體行業的韓國人在中國首次因涉嫌反間諜法被捕，中國政府正式證實這一消息。韓媒報導，對此首例逮捕事件，在中國的韓國商界對更多類似被捕的案件感到越來越警覺和憂心。 中國外交部證實，這名韓國公民被中國有關部門以間諜罪逮捕，有關部門已向領館通報情況。 請繼續往下閱讀… 根據韓國駐華大使館28日消息，居住在中國安徽省合肥市的50多歲韓國人A先生，自去年以來一直被關押在合肥市看守所。 去年12月，合肥市國安局將A先生從家中帶走，在當地一家酒店隔離了5個月，並繼續調查，最終將A先生逮捕。據報導，國家安全局對A先生適用反間諜法指控。 A某曾任職於三星電子半導體部門，2016年加入中國半導體公司長信記憶體。合肥市國家安全局認為，A某在長信記憶體工作期間向韓國洩漏半導體相關資訊。然而，A聲稱他無法獲得核心半導體技術。 中國全國人大去年4月修訂通過《反間諜法》，並於7月起實施，加強取締洩漏國家機密情報、違反國家安全利益行為。 一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法