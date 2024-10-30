世界媒体看中国：政策折腾下的经济

尽管中国共产党领导层誓言要重振全球第二大经济体，但中国经济显然表现不佳。9月份，中国工业利润创下疫情以来最大降幅。中国经济因中共当局强力推行的严苛的“疫情清零”政策和其他政策失误遭受重创。此外，中国出生率持续大幅下降，去年幼儿园数量减少了5%以上，这也反映出中共当局早年实施的“一孩政策”带来的深远影响。 顶层设计和集中力量办大事坏了事 中共当局长期以来宣扬它所统治下的中国的制度优越性，其中包括“顶层设计”和“集中力量办大事”的举国体制。2020年年初，新型冠状病毒疫情在当局的信息封锁和误导下由武汉爆发并扩散全中国和全世界，中共当局随后充分展示了它所宣扬的“顶层设计”和举国“集中力量办大事”的制度优越性。 中共领袖习近平声言他“亲自部署、亲自指挥”了中国的疫情防控政策，亲自在联合国宣扬中国的疫情防控取得了人类历史上空前的成功。中共操控的媒体也宣扬习近平治下的中国成为世界各国应当模仿的光辉榜样。然而，中国当局至今把中国疫情实际死亡数字乃至疫情期间中国人口总体死亡数字列为国家机密，令人无以确切判断习近平“亲自部署、亲自指挥”的所谓“大国抗疫”究竟有多么成功或多么失败。 与此同时，习近平“亲自部署、亲自指挥”的以动辄封楼、封区、封市、封省、封路、封机场、封港口为特色、并连续推行了三年的“疫情清零”政策在当今中国成为官方的禁忌话题。中国民众如今要提起它，只能以“三年口罩”时期来代指。 然而，尽管中共当局试图雪藏“疫情清零”政策，该政策所导致的后果使中国经济乃至中国民生至今受苦受难。 10月28日，美国财经新闻网站CNBC报道说：“(中国)国家统计局的数据显示，中国9月份工业利润呈现疫情以来最大的降幅。中国国经济受到增长缓慢、需求不足和房地产危机的困扰。 “(中国金融数据和信息数据提供商)万得信息网发布的数据显示，继8月份下降17.8%之后，9月份工业利润同比下降27.1%，创下2020年3月份以来的最大降幅。那时的下降幅度为34.9%。” “必须不惜一切代价”的代价 在推行“疫情清零”政策三年期间，中共当局的一个政策口号和强硬命令是“必须不惜一切代价”予以推行。如今“疫情清零”政策成为禁忌话题，与此同时中国民众，中国经济仍在为此付出沉重代价。这一局面似乎显示了“疫情清零”政策的力度举世无双，中共当局通过“顶层设计”和“集中力量办大事”的治国方式对自国经济打击的力度和成效也举世无双。 但中共当局顶层设计的政策对中国各地的经济的打击不是平均的，而是对那些相对经济发达的省份打击更为明显。10月28日，美国财经通讯社彭博社报道说：“占中国经济总量三分之一的省份今年的表现比全国更糟糕。经济增长放缓可能促使政府上个月出台了一系列刺激措施。 “根据彭博社基于官方数据的计算，今年中国只有五个(经济不发达的)内地省份的实际国内生产总值增长速度快于去年全年。在公布第三季度数据的 26个省中，有11个省的增速低于全国增速。 “中国经济面临的问题很普遍，今年黑龙江、青海和山西的工业产出下降，北京和上海这两个中国最富裕的城市的零售额也下降。 “北京今年的餐饮和酒店销售额下降了5.1%，上海下降了11% 以上，这凸显出个人消费从未真正从疫情中反弹。” “顶层设计”和强力造成的人口危机 如今常常与中国的经济危机相提并论的中国人口危机被许多观察家认为也是一个“顶层设计”和举国“集中力量办大事”办坏事的明显例子。 中共当局一度相信中国会出现人口爆炸的危机，并在30多年的时间里强力推行“一对夫妇一个孩子”所谓计划生育政策，其政策口号包括“打出来，堕出来，流出来，就是不能生下来”，“该流不流，扒房牵牛”。 在中共当局拥有不可置疑、挑战或抗拒的权力的中国，当局强力推行的“计划生育政策”取得了空前的成功，给中国造成了前所未有的老年人迅速增加、新生儿迅速减少的人口危机。