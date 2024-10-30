法國《世界報》：保鏢健身應用程式洩漏政要行蹤 【新唐人北京時間2024年10月30日訊】調查發現，可以通過保鏢使用的手機健身應用程式，輕鬆地在線追蹤到世界領導人的高度機密行蹤。不過，美國特勤局表示，這並不有損於他們提供的保護。 法國《世界報》調查發現，通過保鏢使用的一款健身應用程式Strava，能夠輕鬆在線追蹤到美國總統拜登、總統候選人川普和賀錦麗，以及其他世界領導人的高度機密行蹤。 法國《世界報》記者Sebastien Bourdon：「它是完全開源的。我想，這項調查主要令人擔憂的是，我們、我自己和我的一位同事安托萬·席勒，在幾週內僅僅查看這些數據，就順利完成這項調查。」 Strava是一款健身追蹤應用程式，為跑步和騎自行車的人做運動記錄，並與社群分享。 《世界報》調查表示，他們確認了26名美國特工、12名法國總統安全小組和6名俄羅斯聯邦保護局成員，這些人負責總統安全事務，他們在Strava上談論他們的活動，包括在值勤旅行期間。 調查警告，這會導致安全漏洞。美國總統川普與朝鮮領導人金正恩2018年6月12日在新加坡舉行峰會時，特勤人員通過Strava提前曝光了會議地點。 Sebastien Bourdon：「我的意思是，這是一個明顯的安全缺陷。之前有關於美國軍方的調查，例如《紐約時報》，基本上是通過類似的技術和Strava進行的。」 調查還發現，通過Strava應用程式，還能看到保鏢的名字、長相、家屬以及住處等。這些個人信息都可能被惡意利用。比如，在川普遭遇兩次未遂暗殺前後，一些美國特勤局特工就在使用Strava。 Sebastien Bourdon：「因此，當然，我們只能想像來自不同國家的各種特工部門，可能多年來一直在做同樣的事情。因為這個安全漏洞根本就不是什麼新鮮事。就美國而言，這可以追溯到奧巴馬時代。」 不過，美國特勤局對《世界報》表示，他們不認為這有損於他們提供的保護。 法國總統馬克龍辦公室主任已向特工發出建議，要求他們不要使用這款應用程式。 新唐人電視台記者李梅、姜迪亞綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/10/29/a103925377.html