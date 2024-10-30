【禁聞】遭控洩密 首例韓國人涉中共反間諜法被捕 【新唐人北京時間2024年10月29日訊】 遭控洩密 首例韓國人涉中共反間諜法被捕 中共與韓國的科技戰疑似開啓。10月29日，韓國媒體報導說，一名曾在中國半導體企業工作的韓國國民，被控向韓國洩漏公司機密被抓捕。這是首次有韓國人被控違反中共的「反間諜法」被拘捕。 韓聯社、朝鮮日報等媒體報導說，這名韓國國民50多歲，居住在在安徽省合肥市，是三星電子芯片部門出身，從2016年起曾在3、4家中國芯片大廠工作，包括中國最大的存儲器企業長鑫儲存（CXMT）。 中共合肥市國家安全局懷疑他在長鑫儲存工作期間，向韓國洩漏芯片相關情報，2023年12月18日，以間諜嫌疑將他從家中帶走，在當地酒店隔離調查5個多月後，今年5月26日被拘留，目前關押在合肥拘留所。 但是這名韓國人士說，他並沒有接觸中國芯片核心技術的許可權。 近年來，中共偷竊韓國科技技術的醜聞頻頻曝光。就在前不久，韓國政府公布了一系列新措施，嚴懲偷竊者，避免核心技術機密外洩。 中共抓捕韓國人，外界懷疑是在報復。 領導稱「家裡死人了先臭著」引熱議 中共官員缺乏人性，說話令人震驚。10月28日，一張微信群聊天截圖在網路上廣泛流傳。圖片內容顯示，四川綿陽一個工程項目領導要求項目所有員工「以項目工作為主，家裡死人了先臭著」。 第二天，相關話題被推上熱搜榜，引發網民熱議。 有人說，公司利益最大化，允許榨幹員工最後的親情？也有人認為，當事人只是打個比喻，比喻不太恰當而已。不必上綱上線。 當天，綿陽市網信辦工作人員回應大陸媒體說，目前正在核實相關情況。 29日晚間，發表不當言論的這位領導在微信工作群及朋友圈發佈道歉聲明，說自己言論失態，傷害同事感情，深感自責。 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/10/29/a103925356.html