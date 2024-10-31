中国10月官方制造业PMI为50.1 睽违半年重回扩张区间

中国国家统计局(NBS)星期四(10月31日)公布的数据显示，中国10月份制造业活动时隔六个月重回扩张区间。这给政策制定者打了一剂强心针，他们期待最近的经济刺激措施能让这个全球第二大经济体重回正轨。 官方数据显示，中国制造业采购经理人指数(PMI)在10月上升至50.1，高于9月的49.8，是自今年5月以来首次回到荣枯线以上，也超过了路透社调查的预估中值49.9。 另一个令人鼓舞的迹象是，包含建筑和服务业的非制造业商务活动指数本月升至50.2，此前9月曾降至50.0。综合PMI产出指数为50.8，比上月上升0.4。 中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读表示，10月份，随着一揽子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效应逐步显现，中国经济景气水平继续回升向好。 赵庆河分析，企业生产继续加快。从行业看，通用设备、汽车、电气机械器材等行业生产指数和新订单指数均位于54.0%以上，产需释放较快；木材加工及家具、化学原料及化学制品、非金属矿物制品等行业生产指数和新订单指数则均低于临界点，产需仍显不足。 在非制造业商务活动部分，赵庆河指出，从行业看，受国庆假期带动，与旅游出行相关的运输、生态保护及公共设施管理等行业商务活动指数均升至55.0以上较高景气区间，市场活跃度明显提升；邮政、电信广播电视及卫星传输服务等行业商务活动指数在60.0以上高位运行；此外，住宿、房地产等行业商务活动指数仍低于临界点，景气水平有所改善。 经济复苏中的风险 制造业情绪几个月来一直受到生产者价格下跌和订单减少的影响。此外，作为中国经济唯一亮点的出口增长上月也放缓，第三季度经济增速降至2023年初以来的最低水平。 尽管如此，官员们公开表示乐观，认为最新一轮的政策支持将很快显现效果，重新激活贷款和投资。 中国经济学家此前曾指出，基于情绪的调查往往比实际数据呈现出更为黯淡的前景。在此次调查中，每三位受访者中有一人预测制造业活动将恢复扩张。 不过，令人担忧的是，9月份中国企业工业利润创下年内最大月度跌幅。国家统计局表示，这是由于需求不足等因素造成的。 其他近期指标显示通缩压力增加，贷款需求低迷，暴露出经济复苏过程中的危险信号，也强化了出台更多刺激措施以提振增长的必要性。 据路透社周二报道，中国正考虑下周批准在未来几年内发行超过10万亿元(约合1.4万亿美元)的额外主权债券，以提振经济复甦。 中国人民银行前顾问刘世锦在周三的一次讲话中表示，中国的刺激措施可能会付出代价，他呼吁当局在推动刺激措施的同时必须进行改革，确保经济的持续增长。 (本文依据了路透社的报道。)