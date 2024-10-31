强台“康妮”来袭 全台停摆并预警撤离8,600人

随着强烈台风“康妮”(Kong-rey，台湾译“康芮”)逼近，台湾已提前宣布星期四(10月31日)全台停工停课，金融市场休市，数百架航班取消、铁路停驶。此次台风预计是30年来侵袭台湾规模最大的风暴。 暴雨和狂风席卷台北，街道上空无一人。 台湾中央气象署预测，“康妮”将于周四下午二时左右(格林威治标准时间6时)在多山且人口稀少的东海岸登陆，暴风圈将覆盖全台湾。 根据台湾中央灾害应变中心表示，至周四上午七时为止，台风已造成27人受伤，路树倒塌、招牌掉落等一般灾情118件，还有4,416户停电等待修复。 台湾政府并已自九个县市的高风险地区撤离了8,600人，另有两名捷克游客至太鲁阁国家公园旅游，仍未取得联系。 热带风暴危机网站(Tropical Storm Risk,TSR)显示，“康妮”一度是超强台风，尽管在夜间有所减弱，仍然具有相当于四级飓风的威力，阵风风速超过每小时250公里(155英里/小时)，破坏力不容小觑。 台湾气象机构将“康妮”列为最高等级的“强烈台风”，其暴风半径达320公里，是自1996年以来最大的登陆台风， 台湾中央气象署预报员黄恩鸿表示，台风登陆后将直冲中央山脉，向台湾海峡方向移动，强度预计明显减弱。他呼吁全台民众为了安全留在家中，因为“台风影响范围非常广，风力十分强劲。” 52岁的林姓上班族周四在家休息，他告诉法新社：“这个台风感觉很强，不过我习惯了台湾的台风，所以并不害怕。” 台湾东部的台东县发布了每小时160公里(100英里/小时)以上的强风警告，离岛兰屿记录到的阵风一度超过每小时260公里(162英里/小时)。 据气象机构预计，台湾东部总降雨量最多可能达1,200毫米，沿海地区还将面临破坏性强风。政府提醒民众远离山区和海岸。 台湾国防部已派遣3万6千名士兵待命防灾，还有各类灾防装备机具整备因应，希望将灾损降到最低。 台湾交通部表示，周四已取消298架次国际航班，国内线全数取消，往返离岛的渡轮也停运。 台湾高铁服务虽仍在运行，但班次减少。台湾铁路公司全线停驶，仅部分路段区间车于午前机动行驶。 全球最大的芯片代工厂台湾积体电路制造公司(TSMC)表示，已在各厂区启动台风应急措施，预计对运营不会有重大影响。 “康妮”预计将于星期五上午掠过福建省沿海地区，并在闽浙近海逐渐转向东北方向移动。 台湾处于亚热带，台风多发。“康妮”是今年7月以来袭击台湾的第三个台风。月初横扫台湾南部的台风“山陀儿”(Krathon)导致四人死亡。 (本文依据了路透社和法新社的报道。)