法国允许六名俄军逃兵及伴侣入境申请庇护

自莫斯科于2022年入侵乌克兰以来，包括士兵在内数千名俄罗斯人已经逃往西方国家寻求政治庇护，尽管只有少部分申请获得批准。然而在一项具有指标意义的案例中，法国允许几名俄罗斯逃兵入境申请难民身份。反战活动人士希望此举能促使更多俄军士兵逃离战场。 出于政治报复的担忧，不愿透露姓氏的亚历山大(Alexander)是最近几个月获准进入法国的六名俄罗斯男子之一，他与妻子伊琳娜(Irina)目前在法国卡昂市生活，等待法院对其庇护申请的裁决。 2022年1月，当俄罗斯准备对乌克兰发动全面入侵时，亚历山大被命令前往俄占克里米亚参加军事演习。他不想去，但被告知别无选择。 他所在的部队最终作为入侵大军的一部分越境进入乌克兰。 亚历山大在接受法新社(AFP)采访时表示：“我当时非常震惊，不明白发生了什么，我们刚刚越过边界进入乌克兰。我去找指挥官问他：‘我们在干什么？为什么我们在这里？为什么我们越过边界？为什么我们在别国领土上？我没有得到任何回答。” 亚历山大最终设法逃离了俄罗斯陆军。他表示：“我意识到自己只有两个选择：离开俄罗斯或去坐牢。因为良心上我没有丝毫回到前线的意愿。” 亚历山大希望他的例子能够激励其他士兵，这位26岁的年轻人对法新社说：“也许通过我的例子，有人会受到启发，想要退出军队。前线士兵越少，军队就越弱，战争就结束得越快，乌克兰也会赢得胜利。” 亚历山大和伊琳娜最初逃往哈萨克斯坦，在那里与其他逃离战争的俄罗斯人取得了联系。然而许多俄罗斯流亡者表示在这个前苏联国家感觉不安全。逃兵若被抓获并送回俄罗斯，将面临十年或以上的监禁。 法国一家法院2023年裁定，拒绝参战的俄罗斯人可以申请难民身份，但大多数人无法出国提交庇护申请。据欧洲改革中心(Centre for European Reform)副主任、俄罗斯事务专家伊恩·邦德(Ian Bond)称：“对于仍在服兵役或适龄的俄罗斯人来说，拿到护照非常困难。” 邦德告诉美国之音(VOA)：“对于俄罗斯人来说，前往前苏联国家相对容易些。俄罗斯人有两本护照，一本是国内护照，有些人还有一本出国护照。尤其是对于适龄服役者或现役军人而言，获得出国护照非常困难。” 法国允许亚历山大和伊琳娜及其他八名俄罗斯人入境申请庇护。他们据称从哈萨克斯坦乘不同航班抵达巴黎，未带护照或旅行证件，尽管他们的具体旅程细节尚未公开。 邦德表示：“他们可能有多种方式抵达法国。我认为他们并非首批在西方获得庇护的俄罗斯逃兵，但这次似乎是一个人数更多的群体，而过去则多为零散个人。” 这一决定是在巴黎的反战团体“自由俄罗斯”(Russie-Libertes)等组织的长期倡导和努力下做出的，他们说,这些逃兵的反战立场受到了严格审查。 “自由俄罗斯”领导人奥尔加·普罗科皮耶娃(Olga Prokopieva)称法国允许这组逃兵入境的决定“前所未有”，并呼吁其他欧洲国家效仿。普罗科皮耶娃对法新社表示，“我们交涉了一年。我们试了这么多的办法。” 但是她在10月29日通过电子邮件向美国之音表示不再就此案发表评论，这显示出庇护申请的敏感性。