NBA／右腿離奇外折！爵士新星前鋒傷勢曝光 剩餘賽季將報銷

爵士二年級前鋒亨德里克斯（Taylor Hendricks）在台灣時間昨（29）日與獨行俠交手的比賽中，突然在一次進攻轉換時無碰撞倒地且「右腿外折」。亨德里克斯賽後接受檢查後，確定其右腿腓骨骨折、右腳踝脫臼重傷，同時宣布本季提前報銷。 昨日爵士與獨行俠之戰進行到第三節中段時，亨德里克斯在一次進攻轉換的過程中突然無碰撞倒地，且右腳明顯「外折」，讓雙方球員與現場觀眾驚慌失措，而他也隨即被擔架抬離球場。 根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）報導，亨德里克斯在昨日離場後接受檢查，確認其右腿腓骨骨折、右腳踝脫臼，預計會在接下來1至2天內接受手術，同時確定今年球季提前報銷。今年11月將滿21歲的亨德里克斯，是爵士在2023年選秀會以首輪第9順位選進的大前鋒，同時也被視為爵士重建期的重要拼圖。亨德里克斯去年下半季被拉上先發後，場均可攻下9.3分5.9籃板，並保有40.4%的三分球命中率。可惜本季僅出戰3場比賽、留下4.7分5.0籃板1.7抄截1.3阻攻的成績單，就因為嚴重傷勢報銷。「輸球讓人感覺很糟，但他（亨德里克斯）比輸贏更重要。我們都知道他夏天付出多少努力，這個傷勢肯定會讓他很難受，但我們會留在他身邊並一直支持他。」爵士一哥馬卡南（Lauri Markkanen）說道。截至目前為止，爵士是本季西區唯一尚未開胡的球隊，隨著亨德里克斯報銷，教練團預計會讓今年首輪第10順位的搖擺人威廉斯（Cody Williams）頂替先發，並把目光擺在擁有弗拉格（Cooper Flagg）、貝利（Ace Bailey）、哈波（Dylan Harper）等超級新秀的2025年選秀會。 ◤超夯旅遊新玩法◢ 👉輕奢露營新玩法！盤點夢幻露營地GO 👉 Jennie新歌〈Mantra〉人辣車更靚 👉豪華露營車新亮相！旅行說走就走