美司法部：包括中国公民在内的两名跨国洗钱组织成员承认将数千万美元的贩毒收益进行洗钱

美国司法部星期三(10月30日)宣布，一名佐治亚州男子当天对卷入串谋将外国贩毒组织贩毒所得的数千万美元进行洗钱的指控承认有罪。这些贩毒组织包括锡那罗亚卡特尔(Sinaloa Cartel)和哈利斯科新世代卡特尔(Cartel de Jalisco Nueva Generación)。司法部还说，今年8月5日，一名居住在伊利诺伊州的中国公民对参与同样的洗钱阴谋认罪。 根据法庭文件，今年46岁、居住在佐治亚州比福德的谭力培(音译，Li Pei Tan)和今年41岁、居住在伊利诺伊州芝加哥的中国公民陈超杰(音译，Chaojie Chen)为某个洗钱组织工作，该组织把主要通过墨西哥而向美国输入并分发的非法药物所获取的数以百万美元计的收益进行洗钱。 司法部说，谭力培和陈超杰以及同伙在美国各地旅行，收集贩运芬太尼、可卡因和其它非法药物的收益，他们与在中国和其他外国的同伙沟通和协调，做出安排，通过掩盖性质的金融交易来对贩毒收益进行洗钱，包括一套基于贸易的复杂洗钱阴谋，在这项阴谋中，被告在美国购买大宗电子产品，将这些产品运往在中国的同伙。 司法部说，在陈超杰今年5月被捕之前，执法部门在多次场合并从美国各处地点从他那里扣押了大笔现金形式的几十万美元贩毒收益。此外，谭力培在南卡罗来纳州试图运送超过19.7万美元的贩毒收益时被执法部门拦截。 司法部说，他们两人对串谋洗钱的指控表示认罪。作为认罪的一部分，他们同意向政府上交大量资产，包括一处住所、一支枪、防弹服和超过27万美元的被扣押货币。此外，他们还同意接受总额超过2300万美元的罚款判决。 陈超杰定于11月14日接受量刑裁决，谭力培定于2025年2 月7日接受量刑裁决。陈超杰和谭力培分别面临最高20年的监禁。司法部说，联邦地区法院法官的任何量刑裁决都将考虑美国量刑指南和其他法定因素。