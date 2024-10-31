真主黨精銳部隊副官被狙殺！ 新領袖卡西姆現身

以色列過去主要攻打黎巴嫩南部，不過今天(週三)突然對黎巴嫩東部，下達撤離令，似乎要擴大對真主黨的攻擊。以軍也宣布，成功狙殺真主黨精銳部隊「拉德萬」的副指揮官。另外真主黨新領袖【卡西姆】晚間現身，說會承接上任領袖【納斯拉勒】的作戰計畫。 爆炸和濃煙，蔓延黎巴嫩南部邊界地區(Marjayoun)，以色列日夜狂轟，不讓真主黨有喘息空間。以軍強勢進攻，黎巴嫩官媒證實，以軍坦克車還在往深處推進，現身基安村(Khiam)一帶，以色列也秀出更多戰利品。以軍人員：「我是以軍SSGTB的一員，我們目前在黎巴嫩南部一處民宅，我們發現卡車上，有火箭發射器準備好要發射，和中程火箭，這裡可是民宅區裡的民宅車庫，位在黎巴嫩南部。」另一個真主黨地下8公尺的指揮中心，也被以軍破獲。以軍第146師指揮官YeftahNorkin：「這裡距離國際邊界不過幾百公尺，如你所見這個存放設施，裡面有RPGs，手榴彈，爆炸裝備，個人配備，還有足夠給所有戰士的軍用背心。」甚至罕見公開活捉真主黨指揮官(Hassan AqilJawad)，等多名成員的影片，所有人都赤裸上身，舉雙手向以軍投降。以軍：「過來過來。」現場到底有多少人被抓，以軍沒有明說，只是這段畫面也被解讀，是要向真主黨新領袖卡西姆(NaimQassem)下馬威。真主黨新任領袖卡西姆：「我們不是站在軟弱立場說話，如果以色列不想停火，我們也會繼續戰鬥。」身為創黨元老及多年副總書記的卡西姆，雖然一開始沒被視為第一順位接班人，但他早已悄悄扛起責任，多次發表電視演說。CNN記者Salma Abdelaziz：「自從他的前任被殺後，卡西姆就發表3次電視講話，使用正式阿拉伯語，而非給予前任魅力的口語方言。」現在確認接班，以軍也不客氣在官方X平台嗆他，恐怕成為最短命領袖撐不了太久，只是這之前。真主黨又朝北部發射火箭彈，這次有一位居民遭到波及，不幸死亡。當地警長Galit Vinograd：「也來到這一個現場，不幸一人來不及衝到加固室而身亡。」對於這類攻擊，以色列一律加倍奉還，也空襲黎巴嫩港口城錫登(Sidon)地區，但最慘的還是加薩。CNN轉述加薩民眾Beit Lahiya：「這裡有一具遺體這是另一個，還有另一個他邊說邊指出遺體位置。」周二加薩北部貝特拉希亞(Beit Lahiya)，又化為人間煉獄，至少93人死於空襲，除此之外以色列國會，最新投票通過封殺，聯合國救濟組織(UNRWA)的行為，也引起美國憂心。美國務院發言人米勒：「我們對於這項立法深感不安，它可能關閉UNRWA在西岸，和加薩及東耶路撒冷的業務。」擔心又進一步惡化人道危機，以哈戰爭議題，也成為美國大選政論節目討論焦點，不料竟有保守派評論員(RyanGidursky)，失言說出這些話。作家Mehdi Hasan vs. 保守派評論員Ryan Gidursky：「(如果你不想被稱為納粹)，(就停止這樣做)，你比同桌任何人都更常被稱反猶太主義，(對你說的)不我從未稱你反猶太主義，(我是挺巴人士我也習慣了)，那我希望你的BBCall不要爆炸，(你剛剛是說我該死嗎？)」要挺巴來賓小心不要遇到BBCall爆炸，CNN隨後也宣布，未來將不再邀請這位評論員上節目。美聯社記者Jon Gambrell：「照片也顯示瑟姆南省(Semnan)也有毀損，但伊朗至今沒有提及，瑟姆南省有遭到攻擊。」以色列上禮拜出動百架戰機，轟炸伊朗軍事設施後，伊朗至今對損失避重就輕，以色列參謀長繼續出言警告，別想還手。以軍參謀總長哈勒維：「如果伊朗犯下錯誤，再向以色列大量射彈，我們將清楚如何再次抵達伊朗，並發動上次沒展現的力量。」這次的襲擊也凸顯雙方空軍實力差距懸殊，伊朗未來到底該怎麼做，才不會被小老弟看扁，恐怕又要傷透腦筋。 ◤超夯旅遊新玩法◢ 👉輕奢露營新玩法！盤點夢幻露營地GO 👉 Jennie新歌〈Mantra〉人辣車更靚 👉豪華露營車新亮相！旅行說走就走