LV漲聲響！11月「新款老花」亮點一次看 原價入手趁現在

大家還記得LV 10月推出的新款「Slouchy手袋」嗎？沒想到時隔一個月又有新包要關注啦～LV「11月新款」Liv Pochette手袋，目前台灣官網還標註為「獨家預售」，以下就外大家搶先曝光LV Liv Pochette包型款式、細節設計，還有大家最關心的售價，快來一起看看吧！ LV「11月新款」老花手袋 LV新款「雙層設計」多口袋收納好實用 LV新款Liv Pochette被說像麻將包、Ivy、Lily合體 LV傳出11月將漲價 昨日，小紅書上有LV櫃姐搶先曝光了11月將推出的新品Liv Pochette手袋，而在LV台灣官網查詢該款，目前則被標註為「獨家預售」狀態。首先，從包型來看，Liv Pochette為雙層設計的老花手袋，外觀採用標誌性Monogram帆布＋牛皮飾邊，同樣配有雙肩帶，一條為短金屬鏈帶，另一條則為可拆、可調節式皮革肩帶，輕鬆滿足手提、肩揹、斜揹等多種需求。LV Liv Pochette，NT.64,500。LV新款LIV Pochette手袋，其中最特別之處，則在於中央的金屬銘牌，以及雙層設計的包身，2個隔層都帶有拉鍊，屬於2個完全隔開的收納空間，多口袋包款也是近期的大熱包型，不過由於包型為長扁狀，放置時儘量避免太有厚度的物品，才不會影響包身外觀。Liv Pochette外型就是非常經典的老花包款，以保值度來說絕對不用擔心，不少網友看到後，都紛紛表示「有點像麻將包和Ivy生出的小孩」、「跟Ivy有點像」、「這更像中古老花EVA，正面簡直一模一樣」、「有點像Lily的改良版」、「2個EVA疊加的感覺」，實際對比確實是有幾分相似度。LV每年基本上都會進行2次的價格調漲，時間通常都會分布在年初和年末，像是今年LV就在2/19再度宣布漲價，時隔超過半年的時間，近期，網路上又傳出LV將漲價消息，而且歷年11月也有多次漲價的先例，不過也有網友表示「今年香奈兒沒漲，LV估計也不會，現在各大奢侈品都是寒冬」，至於究竟是否會漲價，大家就靜待幾天後答案揭曉。 ◤超夯旅遊新玩法◢ 👉輕奢露營新玩法！盤點夢幻露營地GO 👉