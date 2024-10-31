晚安還是晚上好？ Y’s Day「週三青年日」探討中國用語與文化統戰

30日晚上台灣公共策益、台灣智庫、台灣青年基金會、台灣教授協會、福和會、中央廣播電台、新頭殼、台灣公民人權聯盟、台灣勵志協會、亞洲政經與和平交流協會及US Taiwan Watch美國台灣觀測站、台灣青年法律人協會、Hello Taiwan等團體，共同於思享森林舉辦Y’s Day「週三青年日」第77場活動（「認識中國」系列第15場），主題是：「晚安還是晚上好？中國用語與文化統戰」。 主持人、淡江大學戰略所助理教授馬準威表示，台語是具有台灣主體性的語言，現在卻逐漸式微。使用他國的語言載體，這件事是好是壞，或者沒有影響，而為什麼語言的使用會牽涉到中國「統戰」？希望本次活動邀請專家學者一起討論。 台灣智庫副執行長董思齊指出，語言不僅僅是溝通的工具，更是文化和歷史的載體，對個人與集體的身分認同產生深遠影響。從「日據」到「日治」、「大陸」到「中國」等用語的變遷，不僅顯示出語言文化的分歧，更展現出台灣對自身主體性的堅持與自覺。面對中國的「大外宣」策略，台灣在包容不同文化之際，須保持高度的辨識力，特別要注意像抖音這類的文化傳播管道，以免無意間被統戰思維所影響。 董思齊強調，青年世代作為語言變遷的推動者，更應在用語選擇中保持敏銳的文化意識，深思每個詞彙背後的意涵。唯有建立與在地深厚連結的文化認同，台灣民眾才能在保護語言與文化獨特性的同時，持續強化台灣的國家與民族認同，抵抗外來的文化侵蝕。 政治大學語言所講座教授何萬順表示，兩種語言接觸時必然會互相影響，而部分用法確實有很深的意識形態，例如「中國」和「大陸」，就涉及使用者的台灣主體意識。但其實在語言互相影響的過程中，語彙的影響是最低層次的，使用中國用語不必然影響認同。更根本的議題是，在文化交流與多元民主的背景下，我們如何看待自己的語言？我們如何發展本土語言，並在未來的國家願景中，納入這塊塑造認同的重要基石？ 師大台文系教授許慧如說，語言有識別和認同功能，許多台灣旅客去國外旅行時常擔心被誤認為中國人，而特別準備各種小物表明身份。但其實台灣人明明就有自己的語言「台語」，可以更容易讓外國人認出台灣人。而台灣華語和中國用語實在接近，易受影響。當我們面對帶著敵意入侵的語言時，就不得不從意識形態的角度來理解語言。 與點堂創辦人陳茻觀察，網路上許多卡通都是中國製作，家長非常擔心小孩會被中國用語入侵。更讓我們焦慮的是，中國用語讓人聯想到統戰和飛彈，然而，我們應該對下一代「不受統戰」的能力更有信心。陳茻建議，台灣人應該深刻思考自己的歷史和認同，同時提供環境土壤，讓創作者發展出更多、更有趣的本土卡通，讓下一代能欣賞更優質的教育娛樂內容。 東吳大學政治系助理教授陳方隅透露，中國對台統戰持續不懈，甚至疑似入侵Dcard美妝板，集中攻擊「只是指出化妝品含有中國用語」的網友貼文。我們必須提防各種匿名帳號和社團發出的「網路瘋傳」；根據民主實驗室的研究，中國網軍已入侵地方、美食、運動等軟性聯誼社團，爭議訊息可觸及全台兩千萬人，政治宣傳無孔不入。因此我們在討論用語時，不是要抵抗，而是認知到統戰的存在，有意識地接受訊息。 陸委會副主委沈有忠認為，語言是溝通工具，也會凝聚民族認同。近期北京對台統戰，提出了「文化認同」的概念，但很可惜的是，中國大陸的中華文化沒有自由民主的元素，也不包容多元價值，而是強調由上而下的威權，顯露出戰狼特性。台灣文化則具有包容性，不僅真正保存了中華文化，更廣納自由、民主、法治、人權等普世價值，使其更豐富。 沈有忠指出，陸委會展開近年來最盛大的兩岸圖書文化交流，邀請中國圖書工作者來台，且不對「簡體字」書籍設限。希望北京能放下「政治統戰」、「文化議題政治化」的惡意，學習中華文化在台灣所開出的美麗花朵，展開對等尊重、健康有序的文化交流。 與談結束後，主持人和青年們也針對「語言政治」、「如何找出台灣人的文化共同點」、「本土語與母語教育」等提出問題，與談者也深入地一一分析與回答。 Y’s Day「週三青年日」系列活動會持續舉辦，11月6日週三青年日主題是「紅藍的選戰，全球的挑戰：美國選舉如何影響國際局勢」，邀請董思齊（台灣公共策益召集人）、周德望（聯合國協進會秘書長）、陳方隅（東吳政治系助理教授）、馬麗昕（台灣事實查核中心資深查核記者）、郭育仁（國策研究院文教基金會副院長）、薛健吾（政治大學東亞所教授）、桑普（時事評論員）一同參與。 Y’s Day「週三青年日」30日晚上舉行第77場活動「晚安還是晚上好？中國用語與文化統戰」。舞臺上由左至右為陳茻、陳方隅、沈有忠、馬準威、何萬順、許慧如、董思齊。 圖：Y’s