2024 年底最後機會：醫美最強加速器「修麗可」終於等到雙11超限量優惠！M編速報最新國際權威實測：A.G.E緊緻霜抗老力絕對有感！

被專業皮膚科與醫美醫師們讚譽為「醫美加速器」，同時獲得全球超過8,500位皮膚美學專科醫師指定御用的修麗可，在日前一場歐洲最大皮膚研討會上再度被證實是助攻科學美容的最佳保養！M編搶先公開那些效果令人驚艷，必選下手的明星品項，日常保養或搭配年底醫美微整，效果就是1+1絕對＞2，還有雙11超級限定的優惠攻略，新入門體驗或是回購補貨請把握最後機會，全年最殺、無痛升級最高規醫美等級的有感保養品。 by 花漾543- 2024/10/31 更新 SkinCeuticals修麗可「ISC整合式保養」抗老實測緊緻度驚人提升 醫學美容x日常保養，效果加速、加倍顯現！ 網路討論度最高，也是皮膚科醫師們的心頭好，除了修麗可最經典的CE緊緻修護抗氧化精華，掀起抗老保養新革命、可以全面逆轉”糖老化”的A.G.E普拉斯鏈活膚緊緻霜更是電音波雷射醫美的最佳搭檔！2024年9月才剛在荷蘭阿姆斯特丹舉辦的歐洲最大型EADV皮膚醫學研討會，更是公開了驚人的科學實證數據：以38-70歲、真實有鬆弛、暗沉、紋路等老化問題的人為實測對象，在做過微針電波緊緻療程後搭配使用修麗可A.G.E緊緻霜，實證即使是療程過程中會有微細傷口的侵入式電波也能安心保養，有別於電波通常要1個月起才開始顯現效果，使用後加速只要兩週起，效果立現，且加大顯現7倍緊緻度！難怪被一致好評為神級醫美加速器。 修麗可為什麼有效？專為醫美精準打造！ 國際級高規科研把關，突破停滯無感、升級日常保養 為什麼修麗可的保養品能獲得眾多皮膚與醫美專業醫師們的背書與大力推薦？跟一般護膚品到底有什麼不同？答案就在獨步全球，首創結合「日常保養」與「科學美容」的ISC整合式保養(Integrated Skin Care)！讓保養不只專注於療程後，而是療程「前、中、後」都能使用。早在1997年，品牌創辦人、也是維他命C之父_美國杜克大學皮膚權威Dr. Pinnell就發現：醫學美容是短時間內的加強改造，而日常保養則是長久的維護，唯有將兩者結合才能最大化效果！以「預防、改善、防護」為主軸的修麗可保養品，每一項擁有最嚴謹的科研配方與跨全球的臨床實證，能夠加速、放大並延長醫美微整效果。因為安全高效，即使沒做醫美用來做為每天的保養，都能夠立即突破保養無感或效果停滯的問題，將日常護膚升級到醫美等級的高效新境界。 快閃體驗沒買到？！2024超殺補貨最後機會！買到賺到、斷貨預備 限時又限量！11/1 – 11/13必須鎖定MOMO這四組 新手入門一用秒入坑、保養行家與醫美常客都變成回購鐵粉，修麗可在日前於新光三越A11推出醫美級快閃店活動，創下了超越百貨專櫃的驚人提袋率！有人原本只來體驗拿試用品，結果肌膚好的發亮，就連媽媽看了都無比心動，乾脆一起來採購。也有長期住在海外的顧客趁著短暫回台機會，去做雷射醫美後到快閃店囤貨半年份的修麗可保養品帶回，只因為親身用過太有感。更吸引住在南台灣的客人北上親身諮詢與體驗。 沒趕上實體快閃活動，請務必把握修麗可2024年終最後的超殺好康，這次搬到線上，在momo購物網直接放大招寵粉：醫美高效組合、限時折扣、現金回饋、專屬訂製好禮..等，M編幫你整理出買好買滿必搶攻略。