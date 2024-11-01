中国酒店业开始内卷 “双十一”掀价格割喉战

中国酒店业在疫情后人潮回流带动下，去年有所复苏，但今年市场形势再生变化，不少酒店却依然选择大量扩展分店，导致供过于求、盈利下降。最新数据显示，今年上半年全国开业酒店数已超34万家，存量之大让市场陷入供过于求的困境，也让不少业者大叹今年的关键词是:“客流下降、涨不动价、内卷”，尤其即将到来的双十一购物季更催生价格割喉战。专家分析，中国酒店业“轻松盈利”的黄金时代已结束，行业在短期内或将继续面临激烈的削价竞争。 位于江苏、因议题敏感不愿具名的酒店品牌负责人徐女士说，今年酒店业在供过于求的前提下，酒店业者只能通过降价来吸引客源，无法兼顾房价和入住率，尤其是淡季，更遑论房客越来越精打细算，一家三四口人挤一间双床房的需求上升。 徐女士告诉美国之音：“不管是什么品牌和星级，现在(中国)酒店市场已经全面进入存量时代了。今年房价和去年压根不能比，(湖北)宜昌的暑期房价同比2023年下降50%左右。酒店利润减少、甚至亏欠。” 徐女士说，市况遇冷让中档酒店的回本周期拉大，还要面临很多自有物业、外行新开酒店的竞争，未来几年的“价格割喉战”恐将持续。 酒店供给持续增速 在中国酒店陷入低价战时，全国酒店却快速扩张。 根据北京调研机构奥维云网(AVC)8月13日发布《中国酒店市场总结与展望》，中国2024年上半年的开业酒店(15间客房以上)总数逾34万家，包括新开业的2.3万家，客房总数达1623万间，存量规模庞大，也几乎快重返2019年疫情前的供给水平。 据中国饭店协会历年发布的《中国酒店业发展报告》，中国酒店业的总客房数于2019年创下1762万间的新高记录，后受疫情影响，于2021年跌至1347万间的新低后，才又反弹回升。 但即便酒店业业绩从今年五一长假间开始明显疲软，国际酒店仍疯狂扩展，如希尔顿、雅高、洲际集团今年都已实现在大中华区开业700家酒店的里程碑。 另据英国调研机构Lodging Econometrics的中国酒店建设趋势报告显示，今年第二季度，中国有3815个在建及规划的酒店项目，创历史新高，且据其预测，今年底和明年底前分别还有937家和994家的新酒店开幕。 致力于酒店旅游业顾问服务的上海浩华管理顾问公司执行董事吴姿莹以书面回复美国之音表示，受疫情搁置的酒店项目近期陆续集中入市，导致短期供给大增，也迫使酒店市场进入存量时代。 她说，新开业酒店的地点除流量与价值双高的一线核心区“明星市场”外，还集中在三线以下城市的下沈市场，这是一个消费力有限、但人口众多的“增长型市场”。 平台红利期告终，酒店业面临利润挤压 酒店业在供过于求、业绩遇冷前提下，还需要向在线旅游代理瓜分让利，尤其携程、美团、同程、飞猪等旅游出行服务平台已成为酒店业在“双11”等购物节销售客房的主要渠道、也是掀起割喉价格战的主战场。 像是携程推出双11“先囤后付”的“大促”，支持“0元下单”对标飞猪的“花呗囤酒店”。亦即，消费者先囤券，等入住酒店核销时、再出账还款的预售制度，除降低用户消费门槛，还搭配限量红包、旺季不加价及酒店套餐等折扣。 飞猪平台则于10月21日“双11现货”开售首日，于10分钟内、销出10万套、每套卖价999元人民币(美金140元)的全国开元酒店通兑3晚的房卷。 《澎湃新闻》10月22日形容，今年的促销方案是“最惨烈的在线旅游双十一”，该报道还引述携程内部人士的说法称，消费者“囤酒店卷”后，现金流进的不是酒店集团的账户，而是极大补充在线旅游平台的营收。 《中国商界》10月28日也报道，华住集团创始人季琦批评，今年酒店过度让利，给平台“全网最低价”，大幅拉高在线旅游代理的客源占比后，将削弱酒店的竞争力。 不过，位于杭州的境内游常客赖先生直言，中国旅宿行业内卷对消费者有利，但房客消费降级和客制需求才是行业竞争未来最大的挑战。