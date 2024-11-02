分析：副總統賀錦麗的競選技巧 【新唐人北京時間2024年11月02日訊】副總統、民主黨候選人賀錦麗在總統拜登自7月底宣布退選以來，短短3個月內，一躍成為與前總統、共和黨候選人川普（特朗普）選情膠著的候選人，她是如何做到的？ 講述過世母親的人生故事 平衡面臨的種族和性別問題 在2024年美國總統大選的競選活動中，賀錦麗在多個重要演講中多次提到她已故的母親。她的母親希亞馬拉‧戈帕蘭（Shyamala Gopalan）早年從印度移民到美國，曾經是一位癌症專家。 然而，賀錦麗並未將自己作為女性和少數族裔的身分定位為選戰的核心主題。在各種競選活動中，賀錦麗似乎從未提及「若她當選，將成為美國第一位女性總統」這一吸引人眼球的說法。 週五（11月1日），法新社引述羅格斯大學（Rutgers University）美國婦女與政治中心主任華爾希（Debbie Walsh）的分析稱，賀錦麗有意淡化自己若當選將成為美國首位女總統的歷史性意義，這其實是她的競選策略之一。 華爾希表示，「她需要讓那些對女性領導力抱有疑慮的人相信，女性同樣能勝任這項工作，並具備堅強和韌性。」 賀錦麗在8月民主黨全國代表大會上詳細講述了她的母親。提到母親的經歷不僅讓賀錦麗得以分享她的人生故事，還幫助她藉此討論女性主義和種族主義的議題。 華爾希認為，透過分享母親的經歷，賀錦麗承認了她作為少數族裔女性所面臨的挑戰，卻避免讓焦點過度集中於自身的身分。 華爾希同時也指出，但社會上的「種族主義和性別歧視依然存在，這些問題並未消失，她無法假裝看不見」。 本週在華盛頓的競選活動中，賀錦麗向上萬名支持者發表演說時稱，競選中她提及最多的人是她的母親戈帕蘭，僅次於她的對手前總統川普。 試圖將抗議活動轉化爲競選集會上激勵支持者的動力 抗議者往往會讓總統候選人陷入尷尬局面。然而，賀錦麗在競選的最後階段採取了新的策略，試圖將這些原本尷尬的互動，轉化為激勵支持者的動力，同時巧妙地傳遞她對共和黨對手前總統川普的批評信息。 上週，賀錦麗在北卡羅來納州、賓夕法尼亞州和威斯康辛州舉行競選集會，親巴勒斯坦的抗議者帶著標語也趕到現場。在集會中，抗議者甚至用哨聲打斷競選活動，批評賀錦麗與拜登總統對以色列和哈馬斯在加沙地帶衝突的處理方式。 據美聯社報導，在北卡羅來納州，一位抗議者指責賀錦麗「不尊重巴勒斯坦社群」時，賀錦麗借機發起了對川普的抨擊。 賀錦麗在集會上表示，「問題就在這裡，我們真正在為民主而奮鬥。不像唐納德‧川普，我並不認為與你意見相左的人就是敵人。」