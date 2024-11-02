「文化帶路」觀光升級 台北國際旅展登場 【新唐人北京時間2024年11月03日訊】台北國際旅展，是亞太3大旅展之一，11月1日在南港展覽館盛大登場。今年有來自170多個國家城市、超過1500個攤位，總統賴清德親自出席。近期，韓國料理競賽實境節目《黑白大廚》，掀起「文化帶路」觀光現象，台灣文化部順勢推出，影視作品踩點觀光10大路線。 人來人往，長長人龍堵住大門口，台北國際旅展，1日在南港展覽館盛大登場，邁入第38年，是國人想要國旅或出國旅行，必逛經典展。總統賴清德親自出席，表示相較去年整體觀光規模成長15%，還點名台灣國際觀光品牌！ 中華民國總統 賴清德：「我們要在國際上形塑台灣的品牌形象。今年5月交通部觀光署推出了新一代的台灣觀光品牌，台灣WAVES OF WONDER，已經在國際各大城市露出，剛拍攝完成的新品牌宣傳影片，也開始在國際媒體播放，希望吸引更多國際旅客來台觀光。」 近期受到韓國料理競賽實境節目《黑白大廚》影響，「文化帶路」現象，成為觀光產業行銷焦點。國際OTT平台熱播的台劇《想見你》，吸引日韓旅客大舉來台；華納兄弟投資台影《消失的情人節》，呈現台灣嘉南平原鹽田愛情，配合台南建城400年，同樣吸引國際旅客目光。台灣文化部打造影視作品踩點觀光10大路線，與國內外旅行業者，簽署文化觀光合作備忘錄MOU。 中華民國文化部次長 王時思：「文化部也要推出，所謂文化帶路，用影視來做主題，就是它可以結合在地的文化，結合地方結合遊程，那這個內容上是以文化為動機的，這是我們認為旅遊最好的型態。」 今年旅展匯集了170個國家城市，1500個單位，15國旅遊買家，10個邦交國的參與，包括巴拉圭、瓜地馬拉，日本、韓國、泰國等各國中央及地方政府，觀光首長專程來台。匯聚航空、飯店、旅行社、樂園及郵輪產業，展現台灣觀光活力。 新唐人亞太電視黃亮戩、甯郁翔台灣台北採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/11/03/a103926547.html