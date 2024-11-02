德國公民遭伊朗綁架處決 德國關閉伊朗領事館 【新唐人北京時間2024年11月02日訊】伊朗官媒宣布德國公民沙馬德已經遭到死刑處決，德國外交部宣布關閉在法蘭克福、慕尼黑和漢堡的伊朗領事館，並再次發布對伊朗的旅遊警告，以免成為伊朗「人質政策」的受害者。 德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）：「沙馬德先生的謀殺案，再次顯示了伊朗不公正政權的可怕殘忍。」「因此，我決定關閉伊朗駐法蘭克福、慕尼黑和漢堡的三個領事館。」 68歲的沙馬德（Jamshid Sharmahd）是伊朗的反對派，1995年成為德國公民，2003年移居美國之後，創立網站讓伊朗的異議人士發聲，2020年7月在杜拜被伊朗特務綁架回伊朗，受到指控參與2008年清真寺爆炸案，遭到伊朗司法部門處死。因此德國再度發出對伊朗的旅遊警告。 德國外交部發言人費雪（Sebastian Fischer）：「同時，我們長期以來一直對伊朗發出旅行警告，並要求在伊朗的德國人離開該國。」 費雪表示，現在還有其他德國人遭到伊朗拘留，德國外交部正努力與伊朗交涉放人。 歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在社群平台發文譴責伊朗，並表示歐盟正在討論如何採取行動回應。 美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）也發文批評伊朗跨國鎮壓、迫害人權。美國將和國際社會追究伊朗政權的責任。 而美國大選也牽動整個世界安全局勢。德國政府發言人表示，他們正在對選舉結果進行密切的準備。 德國政府發言人希伯許特萊（Steffen Hebestreit）：「基本上，我們本來就是應該等待結果。既然有兩個候選人，聯邦政府正在為這兩種選擇做非常密集的準備。」 新唐人亞太電視江子揚編譯 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/11/02/a103926436.html